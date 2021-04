El UCAM Murcia sigue con velocidad de crucero. Los universitarios, con un gran partido, remontan al Atlético Sanluqueño en dos ocasiones y consiguen el pase matemático para disputar el play off de ascenso. Y eso que no empezó bien la contienda para los azuldorados, pues en el primer minuto de partido se adelantaban los locales con un gol de Marc Caballé. En el minuto cinco, Xemi consiguió poner las tablas de nuevo cazando un gran centro de Liberto. Antes del minuto 20, se volvía a adelantar el conjunto andaluz con un cabezazo de Armental. Se llegó al descanso por debajo en el marcador pero Aketxe y Buyla iban a dar la vuelta al marcador y poner el broche final a un gran encuentro del UCAM que dominó con claridad toda la segunda parte.

El UCAM Murcia quería certificar su presencia en el play off de forma matemática ante el Atlético Sanluqueño. No dependía de sí mismo y necesitaba que los resultados de los demás partidos le acompañaran. La ecuación se cumplía si el UCAM ganaba al Sanluqueño y el San Fernando no ganaba o que el Algeciras perdiera ante el Betis Deportivo, la cual ya se había cumplido. Esas eran las opciones que tenían los universitarios para, a falta de dos jornadas, empezar a pensar en el play off de ascenso a Segunda División.

Se enfrentaba al San Fernando, que antes del encuentro contaba todos sus partidos por derrotas en el grupo de ascenso e iba en última posición. Solamente una victoria en el Besoccer La Condomina le permitiría soñar. Y con esa urgencia salieron al terreno de juego. En el primer minuto de partido, antes de que los espectadores se sentaran en sus butacas, el Atlético Sanluqueño se adelantó en el marcador. Adrián Armental sacó un gran centro por la derecha en la primera jugada del partido, no consiguió sacar la zaga universitaria y Arasa agarró el balón muerto dentro del área para inventarse un taconazo de categoría que habilitaba a Marc Caballé. Tan solo tuvo que colocarla a la base del palo de la portería de Unai Agirre, que sustituía a Biel Ribas al no recuperarse de las molestias que arrastraba durante la semana. No se estrenaba el cancerbero con buen sabor de boca en la liga, pues en apenas un minuto, ya había recibido su primer gol.

No empezaba bien el encuentro para el UCAM Murcia pero pronto iba a cambiar esa suerte. Y es que, antes del minuto cinco de partido, Xemi ponía las tablas de nuevo. Gran jugada colectiva del UCAM Murcia que terminó con un gran centro de Liberto desde la izquierda para que Xemi llegara en el segundo palo y entrara con algo de suspense.

Fue una primera parte frenética la que se vivió en La Condomina. Los primeros quince minutos iban a un ritmo de superior categoría. Ambos equipos practicaban un buen fútbol aunque la balanza se decantaba del lado del UCAM Murcia en cuanto a las llegadas a puerta. Aketxe y Alberto Fernández pudieron hacer el 2-1 a los pocos minutos pero no estuvieron acertados. Cuando parecía que más cómodo estaba el equipo universitario, Adrián Armental hizo el segundo para los andaluces. En una pelota muerta dentro del área, se durmieron en exceso tanto Josete como Liberto y Armental se adelantó a todos para adelantar a los suyos con la cabeza. Grosero y extraño error de la zaga azuldorada.

Se desinfló un poco el UCAM Murcia tras el segundo gol. Otra vez había que remar a contracorriente. Para colmo, Adri León dijo basta y se retiró lesionado a la media hora de partido. Está teniendo muy mala suerte el cántabro con las lesiones desde el comienzo de temporada. Salió en su lugar Admonio y cambió el esquema Salmerón de un 4-4-2 a un 5-3-2 con Admonio incrustado entre Charlie y Josete. Johan y Liberto se convirtieron en extremos, Xemi bajó su posición a mediocentro y Alberto Fernández se situó junto a Aketxe, un poco más atrasado. Controló el esférico el UCAM Murcia con esa composición sobre el césped pero no movió el esférico lo suficientemente rápido para romper la defensa visitante y volver a igualar la contienda.

Gran segunda mitad

Comenzó muy bien el UCAM Murcia la segunda mitad, con la vista puesta en la portería de Allen. Al minuto de la reanudación, Liberto Beltrán, el más incisivo de los murcianos, rompió a la defensa con su velocidad y tiró un pase de la muerte que se paseó por todo el área pequeña. Avisó continuamente por ambas bandas con Santi Jara y Liberto muy activos pero estaban los universitarios poco acertados en los últimos metros.

Pasada la hora de partido, el UCAM Murcia iba a tener la oportunidad de empatar el encuentro desde los once metros. Filtró Rafa de Vicente un gran pase entre líneas a Aketxe y la picó por encima de Allen, que derribó claramente al ariete vasco y el colegiado señaló la pena máxima. Fue Aketxe el encargado de tirarlo y también de transformarlo con mucha clase. Aguantó hasta el último momento y engañó completamente a Marcos Allen desde los once metros. Séptimo gol de Aketxe esta temporada y sigue aún más pichichi del equipo.

Siguió apretando el equipo universitario, sabedor de que consiguiendo la victoria tendría muchas opciones de meterse en el play off. Movió el banquillo Salmerón quitando a Johan y Liberto y metió a Chacartegui y Buyla en su lugar. Y no pudo estar más acertado Salmerón con este cambio, pues entre los dos, armaron la jugada que iba a poner el tercero en la cuenta del UCAM Murcia. En el 80, con una gran galopada, Chacartegui llegó a línea de fondo por la banda izquierda y le puso un caramelo a Buyla, libre de marca, para poner el gol de la remontada. Activaron todos los cambios un poco más al UCAM, que ya de por sí dominaba con claridad la segunda parte.

Aguantó muy bien el resultado en los minutos finales y el San Fernando, ya muy fatigado, apenas pudo generar peligro para volver a empatar. Consiguió tres puntos de oro el UCAM Murcia, que con su partido terminado, miraba de reojo el encuentro entre el Linares y el San Fernando. Finalmente, todo salió a pedir de boca para los universitarios y se dieron todos los resultados necesarios para ser matemáticamente equipo de play off. Gran temporada que están firmando los universitarios a la que solo le falta la guinda, que no es otra que el ascenso a Segunda División.