El UCAM Murcia quiere volver a lo alto de la tabla. Tras el empate cosechado en Algeciras, los universitarios perdieron el primer puesto del grupo a favor del Linares, que sigue con un inmaculado nueve de nueve en esta segunda fase, intentarán volver a la senda de la victoria frente al Atlético Sanluqueño (18.00, Footters). Fue el Algeciras el que no permitió que el UCAM consiguiera un pleno de victorias, empatando el choque en la segunda mitad con un gol de penalti, que evitaba la victoria de los universitarios pero fue catalogado como un buen punto por cómo fue el encuentro y por lo difícil que es ganar en Algeciras.

El Atlético Sanluqueño visitará el Besoccer La Condomina en un estado anímico no muy positivo. Y es que, los andaluces han perdido sus tres encuentros de la segunda fase y son colistas con 31 puntos y, aunque tienen muy difícil la clasificación para el play off, gastarán su última bala ante el UCAM. Están a cinco puntos del tercer clasificado con tan solo nueve en juego.

Por su parte, el UCAM Murcia sigue manteniendo su solidez como bloque y logró encadenar su décimo partido consecutivo como invicto. En ese intervalo, los de Salmerón han firmado cinco victorias y otros tantos empates. No pierden desde el 24 de enero, precisamente ante el líder de la fase de ascenso, el Linares. Los murcianos, a pesar de perder el primer puesto la jornada pasada, se encuentran en una posición muy ventajosa para lograr la clasificación para el play off. De hecho, se puede dar en esta si los universitarios ganan y no gane el San Fernando o que el Algeciras pierda. La otra opción que le queda para conseguir la clasificación matemática es empatar y que el San Fernando pierda en Linares y el Betis Deportivo no le gane al Algeciras.

Para el encuentro ante el Atlético Sanluqueño, Salmerón tendrá una baja difícil de sustituir por todo lo que está aportando desde su llegada en el mercado invernal. Jordi Sánchez se perderá el encuentro por acumulación de tarjetas. Una baja muy sensible ya que el catalán ha aportado cuatro goles y ha mostrado virtudes de delantero de superior categoría. Fuerte, rápido y con gol. Lo más lógico sería que Aketxe volviera a la titularidad pero Salmerón dejó la puerta abierta a otras posibilidades. “Puede entrar Aketxe pero tenemos otras opciones como Pablo Espina o incluso Xemi y Alberto que también nos pueden aportar en esas posiciones”, declaraba el técnico, que también tendrá la duda hasta el último momento de Viti, que se marchó lesionado contra el Algeciras y del guardameta Biel Ribas, aunque éste se espera que juegue sin problemas.