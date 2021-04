El día 14 de febrero realicé un control de 10.000 metros lisos en la pista municipal de atletismo de Cartagena (Murcia). La mascarilla era obligatoria sí, pero a la salida y durante los primeros doscientos metros.

El pasado 28 de febrero competía en el Campeonato de España de campo a través que se celebró en el Parque del Cerro de Los Ángeles en Getafe (Madrid) con la selección murciana de atletismo. La mascarilla era obligatoria a la salida (durante los primeros metros) y a la llegada y tras recuperarte un poco (lógico tras el esfuerzo que supone este tipo de pruebas).

A día de hoy, la consejería de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, nos obliga a COMPETIR y subrayo COMPETIR con la mascarilla puesta en las competiciones de ámbito autonómico que se celebren en la Región, justificando el uso de la mascarilla durante las competiciones deportivas puesto que, según el director general de Deportes de la Región, las competiciones nacionales pasan otro tipo de controles como un test de antígenos previo, no siendo eso así.

El pasado 28 de febrero, como he citado anteriormente, disputé en el Campeonato de España de Cross y en ningún momento se nos exigió un test de antígenos.

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia se encargó de hacernos un test de antígenos a todos los integrantes del equipo para tener la seguridad de que ninguno de nosotros portábamos el virus fuera de Murcia, pero insisto, en ningún momento se nos exigió nada, se realizó como medida de seguridad añadida para todos los integrantes de la selección, y no de forma obligatoria como afirmaba el señor Sánchez.

Por otro lado, está más que demostrado que durante las competiciones deportivas con las medidas de seguridad que se están tomando no se están produciendo contagios, a pesar de que, en Murcia, se han estado celebrando competiciones a nivel nacional todas ellas sin mascarilla y por tanto queda probado que no existen contagios en el deporte de competición, al menos, en atletismo.

En una publicación de la revista científica Cardiovascular Innovación and Applications; (DOI: https:/doi.org/10.15212/CVIA.2021.0010) de los autores Yidan Wang, Gary Tse y Guoliang Li del primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Tiajin, China, consideran que correr con mascarillas puede ser perjudicial para los sistemas cardiovascular y respiratorio.

En este artículo, los autores discuten los mecanismos por los cuales el ejercicio con mascarilla puede inducir efectos perjudiciales como arritmias cardíacas y neumotórax espontáneos. Aunque la muerte súbita asociada con el uso de una mascarilla durante la carrera es un evento raro, el riesgo existente es mayor especialmente en individuos con conmorbilidades cardiacas existentes.

Así estos investigadores se alinean con la opinión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el pasado 1 de diciembre de 2020 actualizo sus guías y emitió una serie de recomendaciones en las que desaconsejaba el uso de mascarillas para practicar deporte intenso.

"Las personas no deben usar mascarillas durante la actividad física de intensidad porque las mascarillas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente", establece el organismo sanitario de las Naciones Unidas (OMS).

Siguiendo estas recomendaciones a día de hoy, las federaciones de Cataluña, Madrid, Navarra, Valencia, Canarias, Asturias, Baleares, País Vasco, Aragón, Andalucía, Galicia, Castilla la Mancha, Extremadura, La Rioja, Castilla León y Cantabria han autorizado las competiciones de ámbito autonómico sin la obligación de llevar la mascarilla en la competición, solo en desplazamientos y durante las esperas en los concursos. Por tanto, Murcia es la única comunidad de toda España que obliga al uso de la mascarilla en el deporte de competición, tomando una decisión sin atender a las recomendaciones de la máxima autoridad sanitaria, a pesar de que la tasa de contagios en competiciones deportivas es de un 0,03% en toda España.

Destacar también otro artículo publicado en la Revista española de Salud Pública por los autores Robles-Romero JM, Conde Guillén G, Blanco Guillena M, et al. [Mask use during high impact exercise in the pandemic.]. Revista Española de Salud Pública. 2020 Aug;94), en el que se confirma que en caso de ejercicio intenso no se recomienda el uso de mascarillas por el efecto potenciador de la elevación de la concentración de dióxido de carbono (CO2). La mascarilla no permitiría la expulsión completa del CO2 espirado y aumentaría su concentración, junto con el típico aumento de la frecuencia respiratoria.

Por último, me gustaría también destacar el peligro que puede tener el uso de la mascarilla en algunas prácticas deportivas. Ya no por el hecho de que puede ser un peligro durante algunos ejercicios como en saltos de longitud, carreras de vallas o saltos con pértiga, si la mascarilla se te mueve durante el salto, si no también por la inutilidad que puede tener su uso si se humedece con el aliento o si se moja durante un día de lluvia.

Con esto último me gustaría acabar y hacer especial hincapié en mi mensaje y en una última cosa: mascarilla sí, siempre, pero no durante la práctica de ejercicio de alta intensidad o que suponga un peligro manifiesto de accidente. La mascarilla sola, húmeda o mojada no sirve de nada a parte de poder suponer un peligro. Con las medidas de seguridad que se están tomando en las competiciones es muy difícil el contagio.

Firmado por Laura Nicolás Moreno.