La Región de Murcia aún obliga a hacer deporte con mascarilla en sus competiciones de ámbito autonómico. Se ha convertido en una de las últimas comunidades autónomas donde se mantiene la norma. No ocurre lo mismo en las pruebas de carácter nacional, que se rigen por el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Pero la situación ha mejorado bastante y ha quedado demostrado estadísticamente que los contagios a través del deporte son mínimos. Según las últimas estadísticas, solo un 0,03% proceden de la práctica de la actividad física. La autoridades sanitarias autonómicas se han mostrado hasta el momento inflexibles y no han dado su brazo a torcer, pero la semana que viene se llevará a cabo una reunión clave que puede modificar esta norma dictada en el mes de noviembre. Los deportistas han empezado a mostrar a través de las redes sociales su descontento y también el agravio comparativo que están viviendo con respecto a otras comunidades autónomas. Coincidiendo con la mayor intensidad de estas voces críticas, el director general de Deportes, Fran Sánchez, anunció ayer que ha convocado la próxima semana a las federaciones deportivas cuyos deportes se practican al aire libre para mantener una reunión y tomar una decisión al respecto. Entre otras, están citadas territoriales como atletismo, fútbol, triatlón, montañismo y rugby. Todo apunta a que se adoptará la decisión de eliminar la obligatoriedad de las mascarillas.

Desde el atletismo y los corredores populares ha sido donde más voces se han alzado en contra de la norma que aún se mantiene en el territorio regional. Laura Nicolás, integrante del equipo regional murciano en el último Campeonato de España de Cross, en una carta que publicó ayer este diario, expresaba que “está más que demostrado que durante las competiciones deportivas con las medidas de seguridad que se están tomando no se están produciendo contagios, a pesar de que, en Murcia, se han estado celebrando competiciones a nivel nacional todas ellas sin mascarilla y, por tanto, queda probado que no existen contagios en el deporte de competición, al menos, en atletismo”, dice esta destacada corredora, quien se ampara también en un artículo publicado en la Revista Española de Salud Pública "en el que se confirma que en caso de ejercicio intenso no se recomienda el uso de mascarillas por el efecto potenciador de la elevación de la concentración de dióxido de carbono (CO2). La mascarilla no permitiría la expulsión completa del CO2 espirado y aumentaría su concentración, junto con el típico aumento de la frecuencia respiratoria”. Por último, incide en que “la mascarilla sola, húmeda o mojada, no sirve de nada, aparte de poder suponer un peligro. Con las medidas de seguridad que se están tomando en las competiciones es muy difícil el contagio”.

Aarón Romaguera Sánchez, un conocido corredor por montaña, también se mostraba crítico: “Está más que demostrado que en el deporte al aire libre hay menor exposición al COVID. Si a eso le sumamos que los corredores, durante la carrera, no tienen apenas contacto entre ellos y se realizan en un medio natural. Además, la Organización Mundial de la Salud también decreto que el uso de mascarillas para la actividad física no es lo más acertado ya que puede llegar a producir hipoxia”. Mientras que en otras comunidades ya se han empezado a celebrar carreras en el medio natural con asiduidad, en Murcia solo se ha llevado a cabo el Trail de Alumbres, que resultó todo un éxito. En mismo se dieron las salidas de forma escalonada y de diez en diez participantes. Lo mismo ha ocurrido en el triatlón, que ya ha llevado a cabo dos duatlones. El pasado fin de semana, en Granada, una región donde la covid ha tenido más incidencia, se celebró una ultra en Sierra Nevada que tuvo 1.800 participantes sin ninguna incidencia: “Se ha demostrado hasta hoy que las carreras son uno de los eventos más seguros. Después de todas las que se han realizado durante estos meses, no he visto ni una que haya ocasionado un brote”, incide Romaguera. “Sigo sin entender por qué está costando tanto que las carreras, sean de asfalto o montaña, arranquen. Debido a las restricciones tan altas que nos han impuesto para poder competir, muchos estamos teniendo que hacerlo en otras comunidades. Si aquí nos siguen obligando a correr con mascarilla creo que, además de no poder dar el cien por cien de nosotros, también puede ser perjudicial y a la vez que peligroso”, concluye.