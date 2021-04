El UCAM Murcia empieza su particular camino hacia la Segunda División hoy ante el Atlético Sanluqueño (18.00, Footters) en su debut en la fase de ascenso del Grupo IV. Los universitarios son el único equipo murciano que luchará en la liguilla por el ascenso al fútbol profesional. Tras quedar líderes del subgrupo B, los azuldorados se presentan también como primeros del grupo de ascenso con 33 puntos, empatado con el Linares en lo alto de la clasificación.

Llegan con lamoral por las nubes por haber conseguido el objetivo de conseguir un billete para la Primera RFEF en la primera fase y por la racha positiva que está atravensando el club murciano. Lleva siete partidos invicto y ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Desde el 24 de enero no pierde un encuentro el equipo de Salmerón.

Sin embargo, ante el Atlético Sanluqueño, tendrá una dificultad añadida. Y es que Tropi, la piedra angular del equipo en el centro del campo, no va a estar disponible por la rotura del cruzado que sufrió durante un entrenamiento. El valenciano se perderá lo que queda de temporada y será una baja más que sensible para los esquemas de Salmerón. Siempre que ha estado disponible, ha formado pareja junto a de Vicente. Es más que probable que su sitio lo ocupe Jannick Buyla junto a Adri León en el centro del campo, una alternativa en el 4-3-3 que ya ha utilizado Salmerón con anterioridad.

Dos bajas más tiene el UCAM Murcia importantes. No estarán ni Isaac Aketxe ni Javi Moreno para el importantísimo encuentro ante el Atlético Sanluqueño por acumulación de tarjetas amarillas. El vasco es el máximo goleador del equipo con seis tantos y pese a no estar teniendo mucho peso en el equipo desde la llegada de Jordi Sánchez, siempre es un seguro de vida de cara algo. De hecho, fue el que dio el gol de la victoria ante el Recreativo Granada en el último encuentro del UCAM. Javi Moreno ha perdido peso en el equipo esta temporada pero también es un jugador muy importante en la plantilla. El que sí estará finalmente será Alberto Fernández aunque llega muy justo después de no haber apenas entrenado con el grupo por su esguince de tobillo. Saldrá desde el banquillo y dependiendo de cómo vaya, quizá pueda aportar en los minutos finales. Salmerón, ante las tres bajas que tiene el equipo, ha rellenado la convocatoriacon dos jugadores del filial que suelen hacer dinámica con el primer equipo. Karim y Pedro Benito, ambos atacantes, están cuajando muy buena temporada en el filial y el técnico almeriense ha decidido recompensarles con la convocatoria.