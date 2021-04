Dicen que cuando uno monta un circo, le crecen los enanos. Esa expresión le queda actualmente como anillo al dedo al Fútbol Club Cartagena. Es evidente que los errores propios están marcando buena parte de la situación en la que se encuentra.

Sin embargo, es innegable que la suerte tampoco está acompañando al conjunto albinegro en su camino hacia la permanencia. Son continuos los obstáculos y las piedras que se le están apareciendo en la calzada al equipo dirigido por Luis Carrión. En esta ocasión, el Cartagena llega con los efectivos justos en la defensa para afrontar uno de los encuentros más decisivos de lo que llevamos de campeonato.

Defensa en cuadro

Quedaban pocos minutos para el final del partido. El Málaga había logrado empatar el gol inicial de Cayarga. Sin embargo, iba a llegar otra mala noticia. Raúl Navas, que pugnaba un balón con un rival, soltaba el brazo y golpeaba en el rostro del jugador malaguista. El colegiado no lo dudaba y lo mostraba la cartulina roja directa al central andaluz y este se tenía que marchar a los vestuarios entre un tremendo enfado. Seguramente porque sabía que, además del siguiente partido en Zaragoza, iba a tener que perderse uno más.

Unos días después, se anunciaba la sanción que tendría que cumplir. El comité de competición le sancionaba con dos encuentros. Por tanto, Raúl Navas no podría estar ni sobre el césped de La Romareda ni tampoco frente al Alcorcón. Para visitar al conjunto dirigido por Juan Ignacio Martínez, Luis Carrión tuvo que optar por la opción lógica para suplir la baja del sevillano. David Andújar era el recambio de garantías para jugar en el puesto derecho del eje de la zaga y acompañar a Datkovic. El central de Torrejón dio un buen nivel y no hizo que se echara de menos su ausencia.

Sin embargo –y de ahí lo de los enanos-, la situación se iba a complicar más. Cuando la primera parte ante el Zaragoza ya estaba agonizando, Toni Datkovic se doblaba el tobillo. Ante sus muestras de dolor, el croata tenía que abandonar el terreno de juego después de una primera exploración médica a pie de campo sabiendo que no solo estaría indispuesto para la segunda parte.

En efecto, las pruebas médicas desvelaban un esguince de grado dos en el tobillo de Datkovic que le va a mantener lejos de los terrenos de juego al menos durante las tres próximas semanas, por lo que se perderá los encuentros frente a Alcorcón, el próximo lunes, Sabadell, Tenerife y -posiblemente- Logroñés.

En busca de soluciones

Con un panorama que no es seguramente el más idílico para afrontar este decisivo tramo de la temporada, el Cartagena tiene que verse en pocas horas las caras con el Alcorcón. Con la defensa baja de efectivos, la solución más probable es que el partido comience con los mismos centrales que acabó el de Zaragoza. Andújar y Carlos David formarán pareja para tratar de frenar al conjunto de Anquela después de una segunda parte en la que dejaron buenas sensaciones. La pareja que comenzó el campeonato el año pasado en Segunda División B se mostró segura y apenas concedió oportunidades. No obstante, el problema podría llegar si uno de los dos cae lesionado o sancionado. En ese caso, el técnico albinegro tendría que echar mano de Uri o en su defecto de alguno de los hombres más defensivos del centro del campo, ya que ninguno de los laterales que podría hacerlo están operativos.

El Alcorcón de Anquela, con la intención de asaltar el Cartagonova

El Cartagena recibe este lunes al Alcorcón en un nuevo y decisivo duelo en la zona baja de la tabla. Los albinegros se juegan mucho, igual que también tiene mucho en juego el conjunto madrileño. El equipo amarillo está un punto por encima de su rival y sabe que ganar en el Cartagonova sería asestarle un duro golpe así como un impulso inigualable para tratar de dejar atrás el descenso.

No obstante, Anquela, técnico del Alcorcón, sabe que hacer cuentas cuando todavía quedan muchas jugadas por delante no sirve para nada y se centra en sacar todos los puntos posibles: «A falta de diez jornadas para acabar el campeonato y en plena pelea por la permanencia, no vale hacer cuentas. Lo que tenemos que hacer es sumar muchos puntos en los encuentros que restan aunque no vaya a ser fácil», asegura el técnico.

Un entrenador como él, que siempre ha puesto en apuros al Cartagena, sabe que no va a ser fácil llevarse la victoria a pesar de que los albinegros no atraviesan su mejor estado de forma: «Del Cartagena me preocupan muchas cosas porque es un equipo que sabe bien lo que hace. Aquí nadie regala nada y hay que estar muy concentrados para no perder», afirma el linarense a pocas horas de viajar a Cartagena.