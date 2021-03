Cada vez más importante. Cada vez más decisivo. Cada punto tiene aún más valor su cabe que en el resto de la temporada. Más aún después de tropiezos evitables como los que se vienen arrastrando que no han hecho otra cosa que complicar la vida a un equipo que podría estar más arriba. Al menos, fuera de un descenso del que parece sencillo salir, pero que ha ido absorbiendo al equipo con el paso de las jornadas hasta mantenerle –casi- en lo más profundo de la tabla.

El FC Cartagena se ve en la obligación de ganar después de haber dejado escapar la victoria ante el Málaga el pasado sábado. En esta ocasión, el conjunto albinegro visita un histórico estadio como La Romareda. Allí, tratará de vencer en un encuentro que cobra aún más importancia si tenemos en cuenta que enfrente estará uno de esos equipos que pelean en la zona baja para evitar el descenso.

Como en casa, en ningún sitio

Está siendo el sustento principal del Zaragoza de Juan Ignacio Martínez y el motivo principal por el que antes de recibir al Cartagena y a falta de once fechas para la conclusión del campeonato se haya logrado aupar a la decimosexta posición de la tabla. El conjunto de JIM ha conseguido la premisa que todos los equipos que se encuentran abajo buscan, pero que muy pocos terminan consiguiendo poner en práctica: hacerse fuertes en casa.

El equipo maño ha hecho de su estadio casi un auténtico fortín. De los últimos siete partidos disputados sobre el césped de La Romareda, se ha llevado los tres puntos en seis ocasiones. Una racha casi impecable que le ha permitido disfrutar de cierta ventaja con respecto a equipos como, por ejemplo, el Cartagena, que ni se ha acercado a esos datos jugando como local.

El Zaragoza de ha desecho durante diciembre y estos primeros meses de 2021 de Mirandés, Tenerife, Ponferradina, Logroñés, Lugo y Fuenlabrada. Algunos de ellos, rivales directos a los que, además de ganarles, les ha impedido sumar. En ese tiempo, solo el Alcorcón evitó la victoria. Pero no solo destaca el hecho de haber ganado esos encuentros, sino también lo hace la forma en la que lo ha conseguido. En esas seis victorias no ha encajado ni un solo tanto, por lo que no le ha hecho falta más de un gol para llevarse los tres puntos. Todos, menos ante el Logroñés (2-0), los ha ganado por la mínima. En total, ha sacado 18 de los 21 últimos puntos disputados en casa. Más de la mitad de los que lleva en toda la temporada (34).

Enfrente tendremos la versión completamente opuesta. Si bien es cierto que lejos de tu estadio es más difícil sumar, lo que tampoco puede suceder es volver a casa prácticamente con las manos vacías. Es lo que le ha sucedido a un Cartagena completamente manso en lo que llevamos de 2021.

De los últimos seis partidos que ha disputado lejos del Cartagonova, cinco han acabado en derrota. El equipo de Luis Carrión solo logró sacar un punto -paradójicamente- en El Molinón ante el Sporting, el segundo rival que ocupa una mejor posición en este tramo de encuentros. La peor noticia quizá sea que el resto, exceptuando el Mallorca, eran equipos con los que pelea de forma directa.

El Cartagena fue incapaz de puntuar en Albacete, Tenerife ni Alcorcón, además de Las Palmas. Pobre balance teniendo en cuenta que tampoco han sido mucho mejores los resultados actuando como local y que queda reflejado en la clasificación.

Sin Raúl Navas

El equipo albinegro no podrá contar en el partido en Zaragoza y tampoco el próximo lunes en casa ante el Alcorcón con el defensa central Raúl Navas, quien ha sido suspendido por dos partidos por la tarjeta roja directa que vio en la pasada jornada frente al Málaga.

Juan Ignacio Martínez ‘levanta’ al Zaragoza con unos datos imponentes

El encuentro de La Romareda servirá también para poner frente a frente a dos entrenadores que cuentan ciertas similitudes esta temporada, pero que a la vez han tomado caminos diferentes en función de su rendimiento. Ambos llegaron a su actual equipo a mitad de temporada, aunque uno de ellos está consiguiendo de momento el objetivo.

Juan Ignacio Martínez, un viejo conocido de la afición albinegra, está cumpliendo el propósito que se le encomendó cuanto aterrizó en Zaragoza.

Tras coger al equipo con solo 13 puntos a mediados del mes de diciembre, ha logrado ponerlo fuera del descenso. Luis Carrión, por el momento, sigue teniendo esa asignatura pendiente a los mandos del Cartagena.

Los números de JIM en el banquillo zaragocista son envidiables si hablamos de un equipo que pelea por no descender. Desde que el técnico llegara a La Romareda, ha conquistado el 53,84% de los puntos en juego. Números casi inmejorables para un equipo que parecía abocado al descenso. Son los mejores datos que registra un entrenador del Zaragoza en los últimos años.

Ese porcentaje, sacar algo más de la mitad de los puntos, solo lo mejora Natxo González. logró firmar 71 puntos de 126 posibles, el 56,34% y consiguiendo también un mejor porcentaje de victorias que JIM, ya que ganó 20 partidos, el 47,62%.

Si ponemos la vista en esta temporada, han sido muchos los entrenadores que han llegado con el campeonato empezado, entre ellos, Luis Carrión. Sin embargo, solo Asier Garitano en su llegada al Leganés presenta un mejor balance como revulsivo que JIM. El técnico vasco ha conseguido 20 puntos de 30 posibles (66,6%).

Detrás estarían Ramis en el Tenerife que ha sumado 28 de 54 posibles (51,8%), Nafti en el Lugo (45,4%), Anquela en el Alcorcón (44,4%) y Alejandro Menéndez en el Albacete (42,85%).

Si queremos encontrar a Luis Carrión en esa lista, tenemos que bajar de forma considerable el porcentaje. El entrenador catalán ha logrado sacar 10 de los 30 puntos que habían en juego en los diez partidos disputados con el Cartagena. Dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas que dejan su balance de puntos en un 33,33%.