Aketxe se volvió a poner la capa de superhéroe. Volvió a sentenciar ante su rival favorito de esta temporada con un gol decisivo en el 90 que sirve para que el UCAM Murcia acabe líder de la primera fase y vaya con 33 puntos a luchar por el ascenso a Segunda División. No cuajó un buen partido el cuadro universitario en ataque pero sí fue muy efectivo. Remó a contracorriente para remontar el gol del Recreativo Granada en el primer minuto por parte de Bravo. Igualó la contienda Liberto justo antes del descanso. Cuando parecía que el encuentro iba a terminar en empate, apareció Aketxe para poner el 1-2 definitivo y reivindicarse ante Salmerón.

El UCAM Murcia llegaba con los deberes hechos a Granada para visitar a su filial. Con el empate cosechado contra el Murcia, los universitarios certificaban su plaza para la Primera RFEF. Iba sin esa presión añadida que le lleva persiguiendo toda la temporada regular y ya solamente le quedaba seguir sumando puntos para afrontar la segunda fase, la que determina los play off de ascenso a Segunda División, de la mejor manera posible.

Enfrente tenía a un rival que se jugaba todo. Tenía que ganar y esperar a que el Murcia no ganase para evitar los puestos de descenso. Un filial que venía en una dinámica muy positiva desde la llega de Rubén Torrecilla al banquillo. Se lo jugaba a todo o nada el filial nazarí y parecieron entender los chavales –y los no tan chavales- del Recreativo Granada la urgencia de la victoria. Antes de cumplirse el primer minuto en el marcador, ya iban por delante en el marcador. Caracoleó Aranda a Johan por la izquierda, sacó el centro que no atajó Biel Ribas y tras varios rechaces le llegó el balón a Bravo completamente solo por el lado derecho. Solo tuvo que empujarla para abrir el marcador. Comenzó de la peor manera posible el encuentro para el UCAM Murcia y también para el Real Murcia, pues paradójicamente, necesitaba la ayuda de los azuldorados en caso de no hacer los deberes ante El Ejido.

El Recreativo Granada, sabedor de lo que había en juego, siguió apretando al UCAM y se mostró dominador incluso tras marcar el gol. No se relajaron y superaban en energía, ganas y juego al equipo de Salmerón. No le acompañó tampoco la suerte a los murcianos pues en el minuto siete de partido, Alberto Fernández, la sensación de las últimas jornadas, se retiraba lesionado con gestos de mucho dolor. Entró Santi Jara en su lugar.

El Granada seguía a lo suyo, teniendo la pelota mientras el UCAM esperaba agazapado atrás. Un planteamiento similar el que propuso Salmerón respecto al partido contra el Murcia pero con la diferencia de que esta vez, no estaba haciendo ningún daño en el contraataque. De hecho, se mostraba con dificultades para hilar tres pases consecutivos. La energía del Granada, que presionaba muy fuerte la salida de balón de los murcianos, anuló por completo la posibilidad de salir rápido en transiciones ofensivas. Más mérito de los de Torrecilla que demérito de los de Salmerón. Apenas llegó el UCAM en la primera mitad, tampoco lo hizo el Granada salvo el gol, pero tanta es la calidad individual de la plantilla que Viti, en el 43, filtró un perfecto pase entre líneas a Liberto y éste, superó a Fobi en velocidad y definió a la perfección con su pierna izquierda. Nada pudo hacer Joao Costa para evitar el empate. Picotazo del fichaje invernal, que cada vez se encuentra más cómodo en el esquema de Salmerón. Se llegó al descanso con un empate justo pues, a pesar del dominio del Recreativo Granada, fue incapaz de generar peligro en la portería de Biel Ribas. Después del gol, no pudo superar el entramado defensivo del UCAM nuevamente.

En la reanudación, el encuentro siguió de la misma manera. Los de Torrecilla intentaban crear pero no podían. El equipo universitario, eso sí, subió un poco la línea defensiva e incomodó algo más al rival. Seguía el partido sin ocasiones claras en la segunda mitad. Un remate tímido de Josete para el UCAM fue la mejor ocasión tras los primeros diez minutos disputados de la segunda mitad. La primera realmente clara llegó en el 60, cuando los nazaríes pillaron en un despiste a los universitarios y se plantaron en un dos contra uno. Nuha, con un pase de la muerte, dejó completamente a Caio solo frente a Biel Ribas. Definió con la izquierda pero Biel le adivinó las intenciones y sacó la ocasión con un pie milagroso. Sigue en un estado de forma realmente bueno el portero. Se abrió el partido a la vez que el filial bajaba la intensidad. Las fuerzas se igualaron y Salmerón empezó a mover el banquillo. Quitó a Jordi y Jara para sacar a Chacartegui y Aketxe para ver si reactivaba el equipo. Se mostró muy molesto Santi Jara, que había entrado para sustituir al lesionado Alberto Fernández y no llegó a terminar el encuentro.

El Recreativo Granada miraba de reojo al partido en Nueva Condomina y cuando se enteraron de que El Ejido había conseguido el empate ante los granas, volvieron a subir una marcha pues un gol les metía en la lucha por conseguir la Primera RFEF y no luchar por el descenso. Sin embargo, estaba muy seguro el UCAM Murcia atrás. El equipo parece haber recuperado la solidez defensiva del primer tramo de temporada y tan solo se ve perjudicado en errores de concentración individuales. Pero esto es algo completamente normal. Al fin y al cabo, es Segunda B.

Hubo más tensión que fútbol en los minutos finales. El Recreativo Granada lo intentaba con más corazón que juego. Pocas fuerzas le quedaban y se mostraba ya muy desordenado. De hecho, tuvo alguna subida peligrosa el UCAM Murcia en el tramo final. Con lo que no contó el filial nazarí era con las ganas de reivindicarse que tiene Isaac Aketxe. El delantero vasco, aprovechó los pocos minutos que le dio Salmerón para poner la puntilla al Recreativo Granada en el minuto 90. Cazó un balón dividido que no iba a ningún lado, superó a Isma Ruiz con el cuerpo y definió a las mil maravillas. Como sucedió en el partido de ida, Aketxe rescató a su equipo ante los andaluces. Y esta vez lo hizo, para darle a su equipo tres puntos de oro que le sirven para pasar como líder del subgrupo a la segunda fase.