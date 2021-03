El UCAM Murcia CB regresa a la ACB este sábado ante el Lenovo Tenerife (18.00 horas, Movistar +) tras su pequeño 'parón' en el calendario la pasada jornada. Tras una semana donde al equipo le tocó descansar en Liga Endesa, el conjunto universitario afronta ahora tres partidos en los próximos ocho días para romper su mala racha de siete derrotas consecutivas. “Después de tantas derrotas podríamos venirnos abajo y buscar culpables, pero nosotros lo que hacemos es centrarnos en ganar el próximo partido”, ha afirmado Jordan Davis ante los medios de comunicación. “No nos centramos en las derrotas, no pensamos en el pasado”, ha añadido el escolta.

Sobre la posible ansiedad a la hora de ganar los partidos, debido a la urgencia que tiene el equipo por romper su racha actual de resultados y apretarse la parte baja de la clasificación, el norteamericano ha asegurado que "el equipo está centrado en ganar, durante la semana también queremos ganar en los entrenamientos, hacer un buen entrenamiento, estudiar bien al rival, y no pensar en objetivos más allá de la victoria".

Con las bajas que tiene el equipo universitario en el perímetro, el rol de Davis ha tomado influencia en los planes de Sito Alonso, aún así el jugador se encuentra bien y con ganas de mejorar para ayudar al equipo. “Estoy centrado en ser más consistente, he tenido partidos muy buenos como Madrid o Barcelona, pero también otros dónde no he jugado bien. Me centro en eso, ser más consistente para ayudar al equipo a ganar con mi juego, y encadenar varios partidos jugando como he demostrado que puedo jugar”, ha explicado.

El UCAM es uno de los equipos más débiles en el perímetro, tras las lesiones de Conner Frankamp y David DiLeo, y eso será lo que tratará de paliar en la recta final del campeonato tras lo visto en los partidos ante el BAXI Manresa y el Real Madrid.“Hemos perdido dos piezas importantes. Ahora debemos ajustar la forma de jugar, pero sin volvernos locos. Todos debemos cambiar como una unidad, como un equipo”, ha expresado Jordan Davis.

Enfrente estará un rival, Lenovo Tenerife, que consiguió la victoria en el duelo entre ambos equipos en la primera vuelta en el Palacio con una remontada en los últimos minutos. “Lo que pasó en la primera vuelta no nos afecta. El equipo ha crecido en muchos aspectos. Tenemos que tener presente esas experiencias para aprender”, dijo Davis.