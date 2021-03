José María Salmerón vivirá el próximo domingo su quinto derbi murciano. El técnico del UCAM sabe lo que es dirigir partidos de este tipo desde los dos banquillos. Con los universitarios se estrenó en la temporada 2015-2016. Con el Real Murcia vivió el enfrentamiento de 2018 que acabó con 1-1 en La Condomina. Y este curso, en su vuelta al banquillo azul y dorado, ya comandó a su equipo en el encuentro de Nueva Condomina donde los murcianistas le sorprendieron, derrotándole por 2-1 en la que fue la primera derrota del entonces líder.

Si José María Salmerón es todo un experto en derbis, en el otro banquillo aparecerá un José Luis Loreto que vivirá su primer duelo capitalino. Se estrenará en este tipo de citas el ahora entrenador del Real Murcia, pero lo que no le resultará extraño será hacerlo en La Condomina, y es que el estadio universitario fue la ‘casa’ de Loreto durante las tres temporadas y media que formó parte de la plantilla murcianista.

Sabe Loreto lo que es jugar en La Condomina y también sabe el actual entrenador grana el significado que tiene ese campo para el murcianismo. Por ello, como el que no quiere la cosa, nada más acabar el choque frente al Córdoba, el sevillano soltó una frase que con toda seguridad sabía que iba a tocar la fibra de los aficionados granas, en ese instante con la moral baja al ver que se escapaba otra jornada sin llegar al tercer puesto. «Si rascas el azul, aparece el rojo». Así se expresaba Loreto al hablar de La Condomina, campo que el domingo visitará el Real Murcia y donde a los murcianistas solo les vale ganar si realmente quieren llegar a la última jornada con opciones de conseguir uno de los billetes directos a la Liga Pro.

Tiene que imponerse el Real Murcia en un estadio en el que esta campaña solo ha ganado el Sevilla Atlético. Y tienen que hacerlo frente a un UCAM Murcia que todavía no tiene los deberes hechos. Les falta un punto a los universitarios para asegurarse uno de los tres primeros puestos. Con el cuchillo entre los dientes unos y otros, Loreto no ha dudado en empezar la semana del derbi al ataque. La Condomina luce ahora de azul y dorado, pero el técnico grana mandó un mensaje al murcianismo para que vuelvan a convertir el estadio murciano en la casa grana. Aprovechando, además, que podrá haber público en la grada, ya son muchos los aficionados del Real Murcia que han comprado su entrada.

Mientras los abonados del UCAM tendrán acceso gratuito, los precios para el público general son de 20 euros en tribuna, 15 euros en lateral y 10 euros en fondo.

Con las limitaciones de aforo por las restricciones, solo 3.000 aficionados podrán estar en la grada, por lo que el lleno está asegurado. A la espera de ver cuánto tarda en colgarse el cartel de ‘No hay billetes’, los que no faltarán a la atractiva cita son Salmerón y Loreto. El técnico almeriense del UCAM intentará quitarse el mal sabor de boca de la derrota en Nueva Condomina y conseguir definitivamente una plaza para la Liga Pro. Por su parte, el entrenador murcianista buscará seguir metiendo goles en La Condomina, aunque esta vez sea desde el banquillo. Y es que una victoria de los visitantes les permitiría mantener la esperanza de lograr el objetivo marcado de forma directa.

Siete equipos ya tienen su plaza en la Liga Pro

Quedan dos jornadas para que acabe la primera fase de la Segunda División B, y ya ha y siete equipos que han logrado hacer los deberes antes de tiempo. Si los más rápidos en asegurar su billete para la Primera RFEF, nueva competición que se estrenará el próximo curso y que coloquialmente se ha conocido como Liga Pro, fueron el Ibiza y el Badajoz, tras la última jornada otros cinco conjuntos confirmaron oficialmente que si no son de los privilegiados que asciendan al fútbol profesional, en la temporada 2021-2022 jugarán en la nueva Segunda B.

En el subgrupo B del Grupo I ya hay ocupados dos de los tres billetes directos a la nueva categoría. El Burgos, con 33 puntos, y la Cultural Leonesa, con 28, ya han hecho los deberes, al no poder ser alcanzados por sus perseguidores, ya que el cuarto clasificado, en este caso el Numancia, tiene 21 puntos. El Valladolid Promesas, con 24 puntos, tendrá dos jornadas para confirmar su tercera posición.

En el subgrupo B del Grupo II también hay dos alumnos aventajados. El Tudelano y el Calahorra, ambos con 30 puntos, no solo pelearán por llegar al play off de ascenso al fútbol profesional en la siguiente fase sino que, de no logarlo, estarán en la nueva categoría. Solo queda un billete directo en juego, y por ahora está en manos del Logroñés, que, con 26 puntos, tiene tres más que el Mutilvera.

Por último, en el subgrupo A del Grupo 5, el Sanse ya tiene asegurado un puesto entre los tres primeros al alcanzar los 34 puntos.