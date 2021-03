Ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2018, que no se pudo llevar a cabo el año pasado por la irrupción de la pandemia de COVID-19. Dos murcianos recibieron un premio de manos del rey Felipe VI: el ciclista Alejandro Valverde y la piloto Ana Carrasco.

Alejandro Valverde fue galardonado con el premio al mejor deportista por su medalla de oro en el Mundial de Ruta 2018, galardón que compartió con el ‘rider’ Regino Hernández. El monteagudeño declaró que está afrontando el que puede ser su último año como profesional «con tranquilidad», ya que quiere « hacerlo lo mejor posible y disfrutar». No obstante, la pandemia podría hacer que aguantara un año más: «vamos a ver como evoluciona la pandemia y si va bien me plantearía seguir para terminar en el ciclismo en una temporada normal». Este verano, el de Monteagudo luchará por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio: «hay que ver cómo evoluciona todo, aún queda mucho, puedo coger y perder la forma, pero intentaré llegar al cien por cien».

Ana Carrasco recibió el premio a la deportista revelación por haber sido la primera mujer en ganar un campeonato del mundo de motociclismo, el Supersport 300 de 2018. La de Cehegín, que tuvo que despedirse de la pasada temporada tras sufrir una rotura vertebral en septiembre , por la que fue sometida a una cirugía, volvió a subirse a una moto a finales del pasado mes de febrero. En declaraciones a los medios, admitió no estar «al cien por cien» y dijo que «las metass irán un poco en función de cómo me sienta», pero «en la cabeza tengo intentar ganar e intentar luchar por el título y, sobre todo, volver a subirme al podio». Carrasco agradeció a su familia y a los médicos su ayuda durante la lesión y se alegró de que cada vez haya más mujeres en el ‘paddock’: «Espero que dentro de unos años no sea yo la única de la parrilla», dijo.