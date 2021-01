Adrián Hernández: "Estamos en una línea buenísima"

Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, se mostró ayer muy contento con la imagen ofrecida por sus jugadores durante gran parte del encuentro. «Son tres puntos muy importantes», indicaba, diciendo que además este resultado «ayuda a romper con viejos fantasmas de que siempre nos empatan cuando nos ponemos por delante». El preparador murciano también aprovechaba para quejarse por la actuación de un colegiado que considera que no puso el mismo listón para ambos equipos. «Nunca me suelo quejar, pero es que hoy ha puesto un listón diferente a la hora de golpear. A Toril le pitaba todas las faltas, mientras que Nuha iba con todo y no pasaba nada».

Considerando que la victoria había sido «justa», el técnico dice que este triunfo ayuda a «dar confianza» con vistas al futuro, destacando también el hecho de mantener «la portería cero». «Estamos en una línea buenísima. Hoy hemos hecho bien 60 minutos. Ahora hay que ir dando pasos para subir a 70, 80, 90 y llegar a 100». Para Adrián falta ser «más estable y jugar a los que nos interesa siempre».

El técnido del Real Murcia también habló de los primeros minutos de Adán Gurdiel y Champagne como murcianistas. Del portero dijo que «sin intervenir, ya da tranquilidad», destacando su comunicación constante para avisar a sus compañeros. «Sin opciones de gol casi, se ha tirado todo el tiempo marcando. Eso es vital y además me descarga mucho». Repitió igualmente que la presencia del argentino en la plantilla va a ayudar mucho «al aprendizaje de Gallego y Josele».

Menos quiso entrar en la ausencia de Chumbi. «No es el momento de hablar de Chumbi», indicaba, añadiendo que «Rafa tiene que mirar por su futuro y el club mirar por sus intereses».

Con el mercado de invierno abierto, Adrián Hernández espera más fichajes. «Como mínimo llegarán dos jugadores más», indicaba. Uno de ellos será un delantero que cubra la marcha de Chumbi. «Queremos un atacante diferente a lo que tenemos y que nos dé un plus como los jugadores que ya han llegado».

Por último se refirió a Carlos Palazón, futbolista que ayer fue titular después de su polémica participación en una fiesta ilegal, siendo apartado del equipo durante quince días. Adrián Hernández solo tuvo elogios para el futbolista murciano: «Palazón con balón lo tiene todo. Interpreta bien los espacios. Le falta empaque», indicaba, mostrándose «orgulloso de hacerle titular» y esperando que «esto ordene todo su ambiente».