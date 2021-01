"Estamos preparados para jugar el domingo"

El lateral Adán Gurdiel y el portero Nereo Champagne se convirtieron ayer en los dos primeros fichajes del Real Murcia en el mercado invernal. Sin embargo, no han tenido que esperar ni 24 horas para ponerse a trabajar. Esta misma mañana ambos jugadores han entrenado con sus nuevos compañeros a las órdenes de Adrián Hernández, entrenador grana, y después han sido presentados en el estadio murcianista ante los medios de comunicación. En lo que ambos jugadores han coincidido ha sido en están listos para ayudar al equipo desde este mismo domingo, ante el Recreativo Granada (12.00 horas, Footters), en el inicio de la segunda vuelta en la Segunda División B. Y es que el portero argentino era "uno más" en los entrenamientos del Rayo Majadahonda pese a no tener ficha hasta que ayer puso rumbo a la capital del Segura, y el lateral derecho estaba en plena dinámica con el UCAM Murcia.

El lateral leonés agradeció públicamente al club universitario el trato de estos años y espera iniciar una nueva etapa con buen pie en el Real Murcia. "Comienza una nueva etapa, agradecer la confianza que han puesto en mi y sobre todo a los compañeros por el día de hoy y tengo la sensación de que he tomado la mejor decisión posible", afirmaba el defensa y añadió que "conozco a Adrián Hernández y creo que la forma que tiene de jugar me beneficia, creo que deportivamente nos complementamos los dos". Sobre su salida del UCAM comentó que "el club ha ayudado en todo y eso no deja de ser fútbol. Llega un nuevo compañero y te comunican que no cuentan contigo por un tema deportivo, por lo que creo que no hay que darle más importancia de la que tiene, ha sido un acuerdo rápido y agradecido por estar aquí".

Nereo Champagne, por su parte, también mostró su disposición para debutar este mismo domingo si el entrenador grana así lo considera oportuno y destacó lo que representa el club murciano. "Supone una alegría y una ilusión muy grande formar parte de esta familia. Tengo muchas ganas de empezar y alcanzar los objetivos que todos queremos. El cariño que me mostró el club en las negociaciones y lo que representa esta entidad en el fútbol español ha hecho que me decidiera para venir aquí y vuelvo a tener la suerte de jugar en equipos fuertes socialmente, como el Oviedo, que son equipos históricos y que han estado a punto de desaparecer y la gente los salvó", aseguró.

Sobre lo que aportará a la plantilla grana, Champagne, que cumplirá 36 años, destacó su experiencia y veteranía. "La experiencia que he vivido durante estos años en el fútbol, que por suerte han sido varios, y ayudar a mis compañeros en lo que pueda y ellos a mí a ser mejor cada día", dijo. Además explicó que ha estado trabajando, aunque sin ficha, como "uno más" en el Rayo Majadahonda, de Segunda B, hasta ahora y destacó "el gran grupo humano" que existe en el Real Murcia.



Júnior puede ser el siguiente en salir

Por otra parte, Julio Algar, director deportivo del Real Murcia, confirmó que el centrocampista Júnior puede estar próximo a abandonar el club murciano ante la falta de minutos y de cara a seguir reforzando al equipo con esa ficha. "Al igual que es una liga corta para las exigencias, también lo es para los jugadores. La situación de Júnior es complicada, pero tal y como son las circunstancias está claro que todos al final no gozan de las mismas oportunidades porque todos no pueden jugar. La situación de Júnior es complicada, y si hay que buscar una salida se hará. Pero eso se irá estudiando cada caso, como este o como el que sea", concluyó Algar.