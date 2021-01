Suspenden todas las competiciones deportivas autonómicas desde hoy

La consejería de Deportes decidió suspender ayer desde las 00.00 horas de hoy toda la competición federada y no federada de ámbito autonómico, de todas las categorías y de todos los deportes, hasta que la situación no mejore y así lo manifieste la autoridad sanitaria, informó en un comunicado.

Se trata de una suspensión de la actividad deportiva que se efectúa aplicando el protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia con motivo de la pandemia COVID-19, que se establece en la Orden de 27 de noviembre de 2020, y ante la situación sanitaria de riesgo de transmisión extrema, añade la fuente. En la misma también se obligaba a todos los deportistas a llevar mascarillas durante los partidos.

De este modo, se permitirán los entrenamientos y actividades deportivas que no impliquen desplazamientos intermunicipales a municipios con cierre perimetral, sin excederse de 15 personas los grupos en instalaciones cubiertas y centros deportivos, y 25 en instalaciones al aire libre.

En cuanto a los entrenamientos y competiciones de equipos federados y profesionales de ámbito nacional, continuarán con su actividad deportiva como hasta el momento siguiendo el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Por ello, competiciones de fútbol como Segunda División B, Tercera, División de Honor Juvenil y Segunda División Femenina siguen adelante, y en baloncesto, categorías como LEB Oro, LEB Plata, EBA y Primera Nacional.

Sin público en pabellones

Atendiendo a la Orden, no se permitirá la presencia de espectadores en instalaciones cubiertas, y hasta un máximo de un tercio del aforo total en instalaciones descubiertas, siendo las 21.30 horas la hora fijada para la finalización de la actividad en las instalaciones deportivas. Los estadios de fútbol si podrán seguir contando con público en las gradas, aunque se reducirán los aforos al estar en situación de riesgo la Región.

El atletismo entra en el calendario nacional, pero la agenda de hoy se aplaza por el mal tiempo

La Federación de Atletismo de la Región de Murcia tenía el visto bueno para celebrar este fin de semana las dos actividades previstas en su programa al ser incluidas ambas en el calendario nacional y estar regidas por las normas impuestas por el Consejo Superior de Deportes. En busca de conseguir que sus deportistas tuvieran las mismas oportunidades para conseguir marcas que en el resto del país, la territorial que preside Pruden Guerrero pidió a la Española hace unas semanas que todas sus competiciones estuvieran incluídas en el calendario nacional, algo que se confirmó ayer a primera hora de la tarde.



En las mismas podrán intervenir atletas con licencia nacional, quedando excluidos los que solo tengan la autonómica. Pero lo que no frenó la COVID, lo frenó el mal tiempo, y es que por las condiciones meteorológicas hoy no podrá llevarse a cabo el trofeo de jabalina previsto por la Federación. Lo que se mantiene de momento es la actividad de mañana, en Lorca, en la pista de atletismo Úrsula Ruiz Pérez, antes La Torrecilla.



Un control federativo desde la categoría sub16 a la absoluta, así como otro de lanzamientos largos en la especialidad de jabalina, todo ello bajo la organización del Eliocroca. Todos los atletas y entrenadores han recibido un permiso especial para poder desplazarse debido al confinamiento perimetral. Además, al ser pruebas de carácter nacional, los deportistas no tendrán que llevar la mascarilla en el momento de la competición, aunque sí en el momento de tomar la salida, en el caso de las pruebas de velocidad, mediofondo y fondo, y nada más concluir las mismas.