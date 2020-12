Adrián Hernández: "Hemos sido justos vencedores contra el rival más duro de la liga"

«Algún día teníamos que perder». Así se consolaba José María Salmerón después de la derrota encajada por el UCAM Murcia en Nueva Condomina. Llegaba invicto el conjunto universitario al derbi, pero el Real Murcia supo remontar para llevarse la victoria. El entrenador almeriense consideró que «no hemos hecho méritos para perder», recordando que habían disfrutado de «más ocasiones y más claras». «Nos vamos decepcionados por no ser capaz de matar el partido cuando lo teníamos donde queríamos para hacerlo», continuaba, añadiendo que «hay que aprender de las derrotas, porque lo teníamos todo a favor y hemos dado vida al Real Murcia», indica el técnico almeriense.

El UCAM Murcia se presentaba a este partido con solo dos goles encajados, pero no tuvo su mejor día en defensa en Nueva Condomina. Así lo reconocía José María Salmerón. «No hemos estado bien en aspectos defensivos. El plan B tras la primera parte era hacer el segundo tanto. Hemos fallado en ciertas circunstancias y no hemos estado finos en la definición. Al final nos han hecho gol en dos barullos muy parecidos. Sabíamos que eran fuertes con Chumbi en ataque y con David Segura por banda, pero no hemos estado bien», reconocía, indicando también que las numerosas tarjetas amarillas recibidas por los jugadores universitarios acabaron marcando la actuación de los visitantes. «Nos han minimizado las tarjetas amarillas a la hora de defender. Nos hemos llenado de amarillas en la primera parte, y eso ha hecho que nos sintamos intimidados sobre todo a la hora de defender las acciones por alto», hablando incluso de que sus futbolistas tenían miedo a «ser expulsados».

Sobre el partido dijo que hubo «momentos de todo tipo». «Hemos llevado el control del partido sobre todo en la primera parte y nos hemos adelantado, pero no hemos entrado bien en la segunda parte», decía, lamentando algunas ocasiones falladas como una en la que Aketxe no supo controlar un balón que le hubiera dejado en una situación inmejorable ante Tanis. «Hemos fallado en los dos goles, e incluso así hemos tenido oportunidades para empatar, pero no hemos estado acertados».

Aunque consideraba que «no hemos hecho méritos para perder», dio la «enhorabuena» al Real Murcia por la victoria. «Han marcado dos goles y nosotros uno, por lo que son los justos vencedores en ese aspecto», finaliza Salmerón viendo como su equipo ha perdido su condición de invicto ante su máximo adversario.