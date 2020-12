Miguel Ángel Ballesteros vuelve al ciclismo profesional

El ciclista murciano Miguel Ángel Ballesteros, de 24 años y natural de Alcantarilla, donde nació el 23 de julio de 1996, afrontará la próxima temporada como profesional en el Electro Hiper Europa, equipo castellonense que tiene licencia UCI Continental.

Miguel Ángel Ballesteros Cánovas, quien en este 2020 se ha proclamado campeón de la Copa de España que organiza la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) para corredores élite y sub-23 y medalla de bronce en el Campeonato de España Elite en ruta, retorna de ese modo al campo profesional tras haber estado en el Caja Rural Seguros RGA y anteriormente en el equipo de la Fundación Alberto Contador y en el Valverde Team-Terra Fecundis,

En 2018 ya compitió como profesional con el Polartec Kometa y tras un año en esa formación regresó al campo amateur con el Valverde Team.

Por lo tanto, el alcantarillero, número 1 de la clasificación nacional élite y sub-23 en el año que está próximo a finalizar, tendrá una nueva oportunidad en la máxima categoría al hacer oficial su fichaje el Electro Hiper Europa.

"Todo el equipo mostró mucho interés en mi incorporación desde que supieron que serían conjunto continental y esto me dio mucha confianza en el proyecto. Tenemos un calendario muy importante por delante, que me va a hacer crecer como ciclista y me permitirá medirme con los mejores del mundo", ha indicado Ballesteros, tercero en la general de la Vuelta a Bulgaria, en declaraciones difundidas por su nuevo equipo.

Por su parte, Rafa Casero, director deportivo de la escuadra castellonense, ha manifestado que "la incorporación de Ballesteros es muy importante para el equipo, ya que ha sido el mejor ciclista élite español en 2020 y confiamos en que el próximo año mantenga el nivel e incluso vaya a más, ya que tiene cualidades de sobra".