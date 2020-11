El Jimbee acumula 89 minutos sin encajar un gol, "una gran noticia" para Duda

El Jimbee Cartagena, que este martes se impuso por 0-4 en la pista del Fútbol Emotion Zaragoza, acumula 89 minutos sin encajar un gol, "una gran noticia", tal y como ha señalado su entrenador, Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda", algo muy poco habitual en este deporte y en una competición tan disputada.



El conjunto rojiblanco, por que suma 14 puntos en ocho partidos y en este momento ocupa la tercera posición a falta de que concluya la décima jornada del campeonato, sólo tiene por delante al líder Levante y al Palma Futsal.



El de Duda se caracteriza por ser un equipo ofensivo -lleva 27 goles marcados, que son 3,37 por encuentro-, pero también está mejorando en defensa y la prueba de ello es que ha dejado su portería a cero tanto en Zaragoza como en su anterior compromiso, en el que ganó por 6-0 al Córdoba Patrimonio.





