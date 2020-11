El Jimbee se estrena a lo grande fuera de casa

Sólida victoria de Jimbee Cartagena frente a Fútbol Emotion Zaragoza. El conjunto cartagenero consigue su primera victoria lejos del Palacio de los Deportes de Cartagena venciendo con un contundente 0-4 al conjunto maño. Lucao, Mellado y Franklin pusieron los goles en un partido en el que el equipo melonero se mostró sólido e incisivo, poniendo en apuros durante buena parte del partido a los hombres de David Marín. Este triunfo le deja en una posición cómoda en la clasificación para afrontar el próximo partido frente a Osasuna Magna el sábado.

Los hombres de Duda iban a comenzar muy bien el encuentro. Los compases iniciales bastaron para ver que el conjunto melonero llegaba con intenciones de llevarse la victoria. Apenas pasó un minuto desde que el colegiado decretaba el inicio cuando Lucao puso el primer gol en el marcador tras un control magistral. Iván Bernad no pudo detener el disparo ajustado del brasileño que hizo una gran definición. Los primeros minutos de juego sirvieron de termómetro para el resto de la primera parte, en la que Jimbee iba a tener el control del balón y gran presencia en el ataque.

No obstante, Zaragoza no iba a quedarse impasible ante la estrategia de Jimbee Cartagena. A los pocos minutos, iban a tener un acercamiento con peligro que Chemi tuvo que despejar para detener el peligro. Javi Alonso, por su parte, también puso en apuros al meta mazarronero que tuvo que detener su disparo en la línea de gol. Jimbee Cartagena continuaba con su presión en la parcela ofensiva. Waltinho tuvo una doble ocasión tras un pase espléndido de Franklin en donde Iván Bernad tuvo que tirar de reflejos para poder atajar el balón. Juanpi también iba a ser protagonista en esta primera mitad, siendo un puñal desde la banda izquierda dejando varias ocasiones destacadas. Iván Bernad tuvo que despejar uno de sus primeros intentos tras cinco minutos de juego. El de Campos del Río se asociaba bien con Solano, y el cordobés le dejó un balón perfecto para remachar un balón hacia portería, pero de nuevo Iván Bernad sacó el intento del '10' de Jimbee.

Retamar y Javi Alonso tuvieron la réplica para Fútbol Emotion Zaragoza, pero Chemi estuvo ágil para despejar. Iba a ser Juanpi de nuevo el que liderase el contraataque melonero, intentando dejarle un balón templado a Andresito, pero su pase no fue preciso. Tras los primeros diez minutos, Zaragoza iba a reclamar un penalti pero el colegiado no observó nada punible. Apenas llegábamos al cuarto de hora de partido cuando Fernández tuvo la ocasión de ampliar distancias, pero Iván Bernad volvió a parar dejando otra parada de reflejos. Tras el tiempo muerto solicitado por David Marín, Jimbee Cartagena se mostró muy incisivo en los últimos cinco minutos de la primera mitad, asfixiando a Zaragoza en su campo. Sin embargo, el marcador no se movió. Ventaja para Jimbee llegados al descanso.

Con la reanudación del juego, Zaragoza iba a salir con una cara diferente a la que mostró en la primera mitad. Eloy Rojas iba a tener dos ocasiones de peligro para los suyos que se marcharon por poco, le faltó acierto de cara a puerta. Con Fútbol Emotion agazapado atrás esperando a tener alguna ocasión de peligro a la contra, Jimbee Cartagena se mostraba prudente y sólido ante las posibles acometidas del equipo local. Eloy Rojas puso de nuevo el peligro sobre la meta de Chemi con un potente disparo, pero no fue entre los tres palos.



Sentencia en la segunda parte

Apenas transcurridos cinco minutos de la segunda mitad y Jimbee asestaría el segundo golpe. Juanpi volvió a hacer alarde de su velocidad y robó un buen balón a Zaragoza cuando estaban en campo contrario. Juanpi y Mellado se asociaron bien y tras dejar el balón a la derecha, Mellado envolvió el esférico en las redes de Iván Bernad. Jimbee Cartagena ampliaría su ventaja, pero apenas medio minuto después el conjunto melonero iba a tener un contratiempo: Chemi chocó con Juanqui en un lance de juego y el meta mazarronero se dolía sobre el parqué del siglo XXI. Tuvo que ser atendido, pero todo quedo en eso, un leve susto y tras ello pudo volver a campo.

Llegados a los últimos diez minutos, un balón suelto después de una falta botada por Zaragoza iba a ser aprovechada por Juanpi para encarar a Iván Bernad completamente solo. El meta del conjunto zaragozano sacó una mano salvadora para evitar el 0-3. Poco después, Lucao y Waltinho volvieron a conectar otra jugada de gran calidad, pero no pudo acabar en gol. Lo intentaron de nuevo y esta vez sí que pudieron concretar en gol: Waltinho controló un buen pase en largo y le dejó el balón a Lucao en boca de gol para que solo tuviera que empujarla. Jimbee Cartagena ampliaba su ventaja y ya se colocaba con un amplio 0-3 en el marcador.

A pesar de la ventaja, en los últimos minutos Chemi tuvo que volver a emplearse a fondo para evitar que Zaragoza abriese su casillero. El conjunto local iba a emplear la baza del portero-jugador en los últimos minutos, poniendo presión sobre la portería de Chemi, pero Jimbee Cartagena supuso achicar bien las acometidas locales. La portería de Zaragoza se quedaba totalmente solitaria con los locales jugando de cinco, y eso fue aprovechado por Franklin para poner el sello a la gran victoria conseguida por Jimbee Cartagena en el Siglo XXI. Primera victoria lejos de Cartagena que da un soplo de moral importante para afrontar las próximas jornadas.