El éxito se cocina en casa

Superadas las diez primeras jornadas de campeonato no ha sido este un arranque de liga en el que el Cartagena pueda estar a disgusto con lo transcurrido hasta el momento sobre el verde. Después de las tres primeras jornadas en las que el conjunto albinegro no logró sacar más de un punto de los nueve posibles, la evolución y el crecimiento del equipo dirigido por Borja Jiménez ha sido imparable. 14 puntos 'en el zurrón' -como el propio técnico abulense ha expresado en más de una ocasión en sala de prensa- de los últimos 21 disputados.

Un porcentaje altísimo de acierto que ha llevado a los blanquinegros a auparse a la zona alta de la clasificación. Merodeando los puestos de play off de ascenso, con los que por el momento no se quiere ser del todo optimista para mantener los pies en el suelo, El Cartagena ha superado las expectativas iniciales en cuanto a sensaciones, rendimiento y resultados. No obstante, buena parte de ello ha sido gracias al buen hacer que ha tenido el equipo en el Estadio Municipal Cartagonova.



Un auténtico fortín

Es una idea en la que se viene insistiendo desde el cuerpo técnico desde el momento en el que se pusieron los dos pues en la categoría. «Hacernos fuertes en casa va a ser fundamental para conseguir la permanencia», se ha repetido una y otra vez. Y por el momento se está cumpliendo a rajatabla. Cinco partidos o lo que es lo mismo, 15 puntos en juego, de los cuales se han cosechado 10. Un buen puñado de puntos que están siendo el pilar del buen arranque del Cartagena.

Tres victorias, un empate y una derrota es el bagaje cosechado hasta el momento. No obstante, la derrota llegó en la segunda jornada de liga cuando ni siquiera se había terminado de formar la plantilla. Con muchos jugadores ausentes y otros sin haber entrado en dinámica de grupo, los albinegros se vieron superados por un Sporting que hizo lo justo para llevarse los tres puntos. Desde ese momento y conforme terminaron de llegar todos los fichajes, los de Borja tan solo han cedido un empate ante el Fuenlabrada. El resto se cuenta por victorias frente al Lugo, Las Palmas y el Albacete. Butarque, RCDE Stadium, El Molinón y Vallecas son los únicos campos que han dado a sus respectivos equipos más rendimiento hasta la fecha.



Merienda goles caseros

Los resultados, que son los que terminan por dejar o no los puntos, han sido positivos. Sin embargo, estos han venido acompañados de buenas sensaciones y olfato goleador que se han terminado reflejando en el marcador. Y es que algunos de esos resultados han terminado siendo victorias contundentes. El 3-0 frente a Las Palmas y el 3-1 ante el Albacete han terminado haciendo del Cartagena el segundo cuadro más gol de la categoría en casa. Nueve goles que solo se han visto superador por el conjunto canario hasta el momento, que acumula 10 goles en su estadio.



Sin el jugador número 12

Uno de los grandes méritos de haber cosechado estas cifras en lo que llevamos de liga es haberlo hecho sin la afición en las gradas. Los seguidores albinegros llevaban años esperando el momento de llegar a Segunda División para vivirlo de la forma más intensa posible. Sin embargo, la pandemia evitó primero que se celebrara el ascenso de Málaga de la forma que les hubiera gustado, y después ha impedido que se viva in situ el regreso del equipo al fútbol profesional después de ocho temporadas.

Todos y cada uno de ellos han imaginado y añorado la olla a presión en la que se hubiera convertido el Cartagonova si se hubiera podido acceder al mismo. Hay que remontarse a principios del mes de marzo para encontrar el último partido en el que las camisetas albinegras inundaron las butacas del estadio. En el que fue un duelo en la cumbre ante el Marbella, la lucha por el liderato les daría un nuevo golpe. José Ángel Jurado pudo poner líder al Cartagena si llega a marcar el penalti que lanzó en los últimos instantes del encuentro, pero Wilfred detuvo el lanzamiento y los aficionados se marchaban con la cabeza baja por haber dejado escapar una oportunidad de oro. Nueve meses más tarde, ven desde casa y a través de la pantalla cómo ese penalti quedó en el olvido y celebran los goles que les están haciendo disfrutar de lo lindo en Segunda División en esta temporada tan atípica.