Un duelo con dos pizarras llenas de típex

Con una pizarra andó Adrián Hernández toda la pretemporada. Daba igual que fuese un entrenamiento o un partido. Daba igual que el equipo saltase al césped de Nueva Condomina o tocase desplazamiento. Si el Real Murcia iba a Orihuela, allí estaba Adrián Hernández con su pizarra. Si acudía a Mula, allí aparecía el técnico grana con su mejor amiga. Tras dos meses de preparación, los murcianistas han disputado dos encuentros oficiales.



Y no han salido las cosas como se esperaban. El Calvo Sotelo les eliminaba en Copa Federación y el Sevilla Atlético empataba en el estreno liguero. En este último partido, disputado el pasado domingo, ni Adrián Hernández dio con la tecla ni los jugadores estuvieron a la altura. Los noventa minutos disputados en Nueva Condomina solo dejaron dudas. Varios futbolistas quedaron marcados a las primeras de cambio. Esos borrones han llegado a la pizarra de Adrián Hernández que ya prepara cambios para el encuentro de este domingo en el Artés Carrasco frente al Lorca Deportiva.



Solo va un partido en liga, y el Real Murcia ya anda con urgencias. Los dos choques aplazados pesan demasiado, y el empate en casa hace que no se pueda fallar frente a los lorquinistas, en el primer duelo murciano del Grupo IV. La buena noticia es que el técnico murciano aumenta el número de efectivos disponibles. Álvaro Moreno, Antonio López y Abenza ya trabajan con el grupo después de superar el coronavirus.



Los tres están llamados a ser importantes dentro del equipo, por lo que no sería de extrañar que saltaran al once a las primeras de cambio, aunque dependerá de cómo se encuentran físicamente tras pasar la enfermedad. Si finalmente Adrián Hernández apuesta por Álvaro Moreno y Antonio López, la duda está en si sacará a Edu Luna y Miguel Muñoz, o si reforzaría esa línea con tres futbolistas, algo que ya hizo durante una parte del choque frente al Sevilla Atlético, dando libertad a Iván Pérez por la banda izquierda. Edu Luna, fue uno de los jugadores que la pasada campaña se ganó la titularidad, dando buenos resultados, por lo que habrá que ver si mantiene la confianza del técnico o con la llegada de Álvaro Moreno, el de Cabezo de Torres adelanta al de Puente Tocinos.



Por su parte, Mario Abenza podría entrar en el centro del campo. Ante el Sevilla Atlético, Adrián Hernández optó por la pareja formada por Youness y Yeray. Este último fue de los señalados por los aficionados. No fue el único. Tanis Marcellan volvió a transmitir inseguridad, Iván Pérez desperdició otra oportunidad, y ya van muchísimas, y Navas, en su debut con la grana en liga, no ayudó en ataque y generó muchos problemas a sus compañeros en defensa. No es Adrián Hernández el único que anda estos días dándole vuelta a su pizarra. Iban Urbano, entrenador del Lorca Deportiva, también podría hacer cambios en busca de la primera victoria tras tres jornadas disputadas -ha empatado dos partidos y ha perdido uno-. Ese inicio sin triunfos ha hecho que los blanquiazules hablen de urgencias.



Hugo Issa, presidente del club, ya ha metido presión a sus futbolistas. Para el enfrentamiento ante el Real Murcia, la primera duda de Urbano está en la portería. El técnico recupera a Alberto Hortal despuésde que el meta haya sido baja dos semanas por el coronavirus, por lo que habrá que esperar para ver si recupera la titularidad o el preparador blanquiazul mantiene al murciano Iván Martínez, que ha destacado en las dos oportunidades que ha tenido. En el centro de la defensa, Héctor Galiano está sancionado tras ser expulsado el pasado domingo.



El otro central, el argentino Baroni es intocable. Ángel Robles no está contando, por lo que el ilicitano Nacho Pastor será titular por vez primera en la presente temporada. En los costados, el joven Cellou, todavía juvenil, tiene muchas opciones de salir desde el principio por la izquierda. Mientras tanto, en la punta de ataque, la duda está entre el belga Musoni y el murciano Andrés Carrasco, quien todavía no ha podido jugar al tener que cumplir tres partidos de sanción que arrastraba del play off. Es muy poco probable que jueguen los dos de inicio.