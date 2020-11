A la tercera llega el estreno del Real Murcia

Por fin parece que ha llegado el momento. El Real Murcia saltará al césped esta tarde por primera vez esta temporada después de tener que aplazar las dos primeras jornadas por el coronavirus. Hace dos semanas, el conjunto grana no pudo realizar su debut, como la mayoría de rivales del grupo IV de Segunda B, por los casos positivos del filial del Granada. Mientras que hace siete días, el club murcianista detectó un brote con cuatro positivos en su plantilla, por lo que no pudo celebrar su duelo ante el Betis B. El Real Murcia tendrá que recuperar más adelante esos encuentros, sin embargo, parece que la tercera jornada va a resultar la definitiva para realizar el ya ansiado estreno.

Y es que esta tarde, a las 17.00 horas ( La7TV), el equipo grana recibe al Sevilla Atlético en la Nueva Condomina. Será el primer encuentro oficial que dispute la plantilla que dirige Adrián Hernández, entrenador del cuadro murcianista, después de caer en la primera ronda de la Copa Federación frente al Calvo Sotelo Puertollano el pasado 10 de octubre. El Real Murcia abrirá el curso en su estadio, sin público por las restricciones sanitarias, y lo hará para buscar los primeros tres puntos del curso y recuperar algo de terreno perdido respecto al resto de rivales. El Real Murcia recibirá al filial del Sevilla con las bajas de Antonio López, Álvaro Moreno y Mario Abenza, por lo que los granas solo contarán con dos centrales 'naturales' para el primer encuentro oficial del curso. Por lo tanto, Miguel Muñoz y Edu Luna serán la pareja en el centro de la defensa. Si Adrián Hernández quiere modificar el dibujo, ya que durante alguna fase de la temporada pasada contó en sus esquemas con hasta tres hombres en defensa, tendrá que reconvertir a algún jugador para ello.

No obstante, el principal objetivo será volver a recuperar la confianza de los aficionados después de dejar dudas en el estreno en la Copa Federación al caer eliminado a las primeras de cambio ante un rival de inferior categoría. El filial del Sevilla, por contra, ya sabe lo que es debutar en esta atípica temporada después de enfrentarse en la primera jornada al UCAM Murcia. El conjunto hispalense cayó en su casa sobre la bocina por el gol conseguido por Isaac Aketxe en el minuto 90. No obstante, el Sevilla Atlético no pudo disputar la segunda jornada al persistir los casos positivos por coronavirus en el Granada B, y ante los granas será su segundo duelo en lo que va de curso.

Dependiendo del once inicial que disponga de salida Adrián Hernández, el conjunto grana contará entre siete u ocho caras nuevas respecto a la campaña anterior para un año que antoja clave para la supervivencia de la centenaria entidad. Y es que el objetivo, en el nuevo y corto formato de competición, no será otro que conseguir -mínimo- una plaza en la Segunda División B Pro (Primera División RFEF) la próxima temporada. El camino más fácil, será quedar entre los tres primeros clasificados del subgrupo B del grupo IV de la Segunda División B. Por ello, los granas buscarán empezar con buen pien para poder sumar el máximo de puntos posibles en su vuelta a los terreno de juego. La próxima semana, los de Adrián Hernández visitarán al Lorca Deportiva en el que podría ser su primer encuentro como visitante.