El FC Cartagena va muy en serio

El FC Cartagena se hace grande frente al Albacete consiguiendo una victoria por 3-1. Los de Borja Jiménez acaban esta maratón de cinco partidos en dos semanas con una gran victoria sobre el Queso Mecánico. El conjunto albinegro fue un auténtico rodillo que pasó por encima del Albacete durante la primera mitad, yéndose al descanso con una holgada ventaja de 3-0. Un doblete de Rubén Castro y un testarazo de Andújar hicieron posible la victoria para un Cartagena que en la segunda mitad bajó las revoluciones y acabó encajando gol. El tanto de Liberto no supuso nada reseñable para el resultado final. El Cartagena se embolsa otros tres puntos y con ellos se afianzará en la zona media de la clasificación al término de la jornada.



Cielo soleado sobre el Cartagonova, que presentaba una vez más un aspecto desangelado debido a las circunstancias sanitarias. Comenzó el partido de manera dura, con las dos primeras faltas del partido en los primeros compases del encuentro. A los cuatro minutos de partido iba a tener la primera ocasión de gol el conjunto albinegro: Clavería ejecutó de manera potente la falta que botó desde el borde del área. El disparo fue hacia el palo corto y Tomeu Nadal tuvo que emplearse a fondo para despejar la pelota. El Albacete contestó a esa acción con un centro hacia el área que estuvo a punto de rematar Zozulia pero Marc Martínez estuvo atento para anticiparse.



El Cartagena iba a empezar pronto a pasar el rodillo por encima del Albacete. Álex Gallar se marcó una gran carrera por la banda derecha llegando hasta el área, dejándole el balón en bandeja a Elady. El jienense se dio la vuelta y vio totalmente desmarcado a Rubén Castro que con un gran disparo abrió el marcador en favor del Cartagena. El canario anotaba así su sexto gol en liga, con la marca de haber conseguido marcar ya en cinco encuentros de forma consecutiva. Justo después del gol Rubén Castro tuvo la oportunidad de marcar de nuevo, pero esta vez Tomeu Nadal pudo detener el disparo.





? Imágenes de la primera mitad del #CartagenaAlbacete. pic.twitter.com/9xkWSrrdOi — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 31, 2020

FINAL | 3-1 | Se acabó el partido y los tres puntos se quedan en Cartagena. ¡Vamos, equipo! #CartagenaAlbacete pic.twitter.com/67hDW1kxOj — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) October 31, 2020

Minutos después del gol, elÁlvaro Jiménez cogió el balón dentro del área y llegando a línea de fondo puso un centro bombeado hacia el segundo palo. Allí estaba Boyomo, pero su disparo se marchó muy alto.tuvo de nuevo una oportunidad para anotar con un testarazo, pero se marchó muy desviado, y además se encontrabaEl Cartagena pronto recuperó el timón del partido y empezó a dominar con gran claridad el juego. El balón era para el Cartagena, que intentaba meterse de nuevo en el área a través de la velocidad depero el segundo gol vino a balón parado.puso un gran balón al punto de penalti y Andújar, que venía en carrera desde atrás, dirigió el balón hacia dentro de la meta albacetista con un gran cabezazo. La superioridad del Cartagena quedaba aún más clara con elEn los últimos minutos del primer acto, elseguía su curso. El Albacete apenas podía retener la posesión y el dominio de los albinegros iba a desembocar en el tercer gol del encuentro. Gallar cazó bien un rechace en el borde del área y filtró el balón con precisión hacia Rubén Castro, que había cogido bien la espalda de los centrales. El canario se quedaba solo frente aDoblete del canario edel Cartagena. El conjunto albinegro, muy eficaz de cara a puerta.La segunda mitad iniciaba bien para los intereses albinegros.saltaba al campo con ganas de más. El ariete albinegro remató casi cayéndose un buen centro de Gallar desde la derecha y consiguió arañar un córner. Pocos minutos después, een su cuenta particular, pero fue anulado por fuera de juego. No se entendió con Elady para conducir el balón cuando los dos se quedaron prácticamente solos cerca del área rival.El Cartagena seguía insistiendo para agrandar su ventaja en el marcador.consiguió internarse en el área, y le dejó un buen balón apara servirle a Gallar una oportunidad clara de gol. El catalán sorprendió con un disparo potente con rosca que tuvo que sacar. Pasada la hora de partido hubo movimientos reseñables en ambos partidos. López Garai necesitaba la reacción de su equipo y para ello metió piezas ofensivas: Ortuño, Liberto y Manu Fuster. Precisamente, fue Liberto el que se encargó de inaugurar el casillero para el Albacete con un golazo que no pudo tener Marc Martínez. El atacante castellonenseTras ese gol, el Albacete estuvo mucho más presente en el área rival.que tuvo que sacar una mano providencial para evitar el segundo gol del Queso Mecánico. Apenas cinco minutos después, de nuevo, Liberto intentó meter el balón hasta el fondo de la red, pero Marc Martínez sacó una mano salvadora.no cesaba y el Cartagena necesitaba responder.tuvo la oportunidad después de un buen pase de Carrasquilla, pero no tuvo espacio para rematar con eficacia. El conjunto albinegro intentaba dormir el partido y que se jugara al fútbol los menos posible, con la confianza de tener los tres puntos prácticamente en el bolsillo. Finalmente, victoria para el Cartagena a base de eficacia que dejó cerrada en la primera parte gracias a los goles de. El Cartagena consigue un balance positivo de las primeras diez jornadas, consiguiendoEl conjunto de Borja Jiménez recibirá el próximo sábado a un Logroñés necesitado de puntuar.