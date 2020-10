Borja Jiménez: "Valoramos muy positivamente cómo está el equipo ahora mismo"

El FC Cartagena está atravesando por un buen momento, a pesar de la última derrota frente al Girona. Los albinegros se enfrentan el próximo sábado frente a uno de los clásicos del fútbol español como es el Albacete Balompié, a las cuatro de la tarde en el Cartagonova. Borja Jiménez ha pasado por rueda de prensa para valorar todas las cuestiones previas a este partido.

El técnico albinegro asegura que el equipo se encuentra bien, y que por fin podrán tener un pequeño respiro después de estos días de intensa preparación: "Estamos bien. Esta semana jugando martes hasta el sábado hay un día más de descanso. El grupo está mejor, hoy podremos hacer un entrenamiento casi normal de pre-partido que hasta hoy no habíamos podido hacer durante estas dos semanas. Hay jugadores con molestias, como hemos venido diciendo estas semanas. Estamos con muchas ganas de volver a jugar en casa e intentar quedarnos con los tres puntos", comenta Borja Jiménez.

Además, ha adelantado que Andújar se encuentra mejor las molestias físicas que le mantuvieron fuera de la convocatoria el pasado martes. Con la baja de Álex Martín, el preparador abulense tendrá que formar pareja de centrales con el madrileño a un lado, acompañado de Carlos David, Uri o Rhyner, que ya hizo su debut en Girona. William, por otro lado, está en proceso de recuperarse y asegura Borja que ya ha podido hacer parte del entrenamiento. Valorarán hoy en el entrenamiento el estado del extremo brasilero.

El que todavía parece que no se ha terminado de recuperar de sus dolencias es Jack Harper. El delantero hispano-escocés llegó con una serie de problemas que Paco Belmonte desveló en la Tertulia Blanquinegra de Efesista. Harper lleva dos meses batallando contra un problema en su tobillo causada por una bacteria. El presidente albinegro espera que en poco tiempo pueda estar disponible para jugar. Borja Jiménez considera que no se pueden poner plazos con él: "No hay plazo ni creo que debamos marcarnos ningún plazo con él. Hay que ver cómo responde con su lesión, primero tendrá que reincorporarse al grupo paulatinamente. Esperemos que sea pronto e iremos valorando sus sensaciones".

Hablando del rival, llega un Albacete con aires renovados. Desde la llegada de López Garai parece que el conjunto manchego empieza a remontar el vuelo, y eso bien lo sabe el técnico cartagenerista: "Desde el cambio técnico ha cambiado mucho su dinámica. Vienen de una racha de cuatro partidos sin perder contra equipos como Mallorca, Rayo Vallecano o Las Palmas. A priori su dinámica es mucho mejor, los resultados están ahí. Nos encontraremos con un rival difícil, como van a ser todos los partidos de la categoría".

Borja Jiménez es consciente de que su equipo llega tras una derrota, pero en el partido demostraron que pueden plantarle cara a cualquier equipo. Eso habla muy bien del equipo, según el entrenador albinegro: "Valoramos muy positivamente cómo está el equipo ahora mismo. Ya no solo la dinámica de resultados, sino la dinámica de juego, de competitividad que está teniendo el grupo. Cada día vamos mejorando. El otro día en Girona no perdimos la cara al partido en ningún momento, con todos los contratiempos que tuvimos", elogia Borja Jiménez. "Tuvimos hasta tres ocasiones muy claras para adelantarnos con un jugador menos, eso habla muy bien el equipo. Hay que seguir, afrontar cada partido con las ganas que se merecen y centrarnos en nosotros mismos", considera el entrenador albinegro.

La competición ha empezado con máxima igualdad y así es como cree Borja Jiménez que va a ser la tónica habitual de la competición. El preparador abulense asegura que la motivación para jugar con los equipos de arriba o con los que estén peor posicionados debe ser la misma: "Tiene que ser la misma motivación porque el valor de los puntos es el mismo. No sabemos cuáles pueden ser nuestros rivales directos. La temporada pasada ya se dieron muchas sorpresas. Es una competición muy igualada. Consiste en preparar cada semana lo mejor posible el partido, independientemente de quién sea el rival, esa va a ser nuestra mentalidad. Afrontar cada semana el partido para intentar ganarlo, independientemente de quién tengamos enfrente".