Lopetegui: "Va por los sevillistas que ayudaron desde casa y desde el cielo"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, destacó este viernes, tras lograr su equipo la sexta Liga Europa al batir al Inter de Milán (3-2) en la final disputada en Colonia (Alemania), que este triunfo "va por todos los sevillistas" que han "ayudado desde el cielo" y también "desde sus casas".

Lopetegui comentó que este triunfo "va por la familia y por todos los jugadores", que "son muy grandes por su trabajo y por lo que transmiten" y han "buscado el premio gordo" de este título "conseguido ante un gran equipo y con tres penaltis en contra al comienzo de los tres partidos".

"Estoy muy feliz, sobre todo por los jugadores. Todos han ayudado, jueguen o no, en un escenario muy complejo", añadió el preparador vasco.

El técnico sevillista insistió en que "la resiliencia" que caracteriza a este equipo "es ser capaz de superar las adversidades", algo que "no se consigue siempre" y por eso el Sevilla ha "merecido ganar. Es un club magnífico".

"Estoy muy contento. Para mí, es una alegría inmensa. A la afición le pido prudencia, pero que lo celebren porque esta victoria va por ellos y también por Reyes y por Puerta", subrayó el preparador guipuzcoano, quien lloró de emoción sobre el terreno de juego una vez concluida la final.

Navas: "Este grupo se lo merece"

Por su lado, el capitán del Sevilla, Jesús Navas, manifestó que "este grupo se lo merece" puesto que "ha estado todo el año peleando" hasta lograr batir al Inter de Milán en la final disputada en Colonia (Alemania).

Navas señaló, en declaraciones a Movistar, que "el grupo se ha superado, la afición se merecía levantarse feliz" en un "año complicado" en el que el internacional sintió que "poder levantar esta Copa como capitán, por Reyes, por Campanal" su "padrino que ha fallecido este año" le resulta "increíble".

El lateral diestro manifestó que desea que "la gente se sienta orgulloso de esta plantilla", que él está "muy contento" de capitanear al equipo porque "necesitaba un título" en un momento en el que su "mujer está embarazada" y por eso agradece "al Sevilla por todo lo que ha hecho" por él.

Banega: "Me voy del club de mi vida"



También se mostró emocionado, el argentino Éver Banega reconoció estar "contento y triste a la vez", pero a su vez lamentó que haya sido su último partido con el conjunto andaluz, "el club de su vida".

"Estoy contento, pero es un momento triste y emotivo. Me voy del club de mi vida, me voy satisfecho, con otro título y con la cabeza bien alta. La unión de este grupo ha sido la clave para ganar. El 'saber estar' y aguantar los momentos difíciles. Todo eso se ha plasmado durante todo el campeonato", dijo el argentino en declaraciones a Movistar.

"Quiero agradecer a todos mis compañeros por hacerme ganar otra copa, al cuerpo técnico por habernos llevado a lo más alto y a toda la afición. Ahora toca despedirse como creo que me merezco", añadió el centrocampista internacional argentino, que suma tres títulos de Europa League.

Preguntado por su abrazo con Lopetegui, Banega reconoció que fue un abrazo de "cariño" por todo el "trabajo". "Lo hicimos a la vez, todos juntos y tengo que darle las gracias porque cuando bajé un poco el pistón, él me sacó del once, pero me puse las pilas y acabé jugando. Sin el trabajo no se llega a ningún lado", espetó.

"Ya no queda más, ha sido mi último partido con la camiseta del Sevilla, ahora me toca disfurtar todo lo que me qeuda. Llevaremos la copa para Sevilla para toda la gente que nos apoyó, para todos aquellos que no pduieron estar pero los sentimos cerca", finalizó.