Kike Boned: «Los clubes nos hemos sentido desamparados por la Federación, que nos impone jugar muy pronto»

Las fechas de la fase final del play off exprés ya están definidas en el fútbol sala. Se celebrará del 23 al 30 de junio en Málaga. Los clubes se consideran desamparados por la Federación Española, que no ha tenido en cuenta su opinión. Kike Boned lo tiene claro: «No nos queda más que acatar la decisión, pero no nos han tenido en cuenta», dice. En el fondo de la decisión está el divorcio entre la RFEF y la Liga Nacional de Fútbol Sala-

¿Le gusta a ElPozo que se juegue en junio el play off exprés o lo considera un poco precipitado, como pensamos muchos?

Lo primero y primordial es la seguridad tanto de los jugadores como de los técnicos y todos los actores que forman parte del reinicio de la competición. Lógicamente retomar la competición es una buena noticia porque significa que la crisis sanitaria es mejor que en los últimos meses. A partir de ahí, cualquier solución que se hubiera tomado es diferente a temporadas anteriores y por ello hay que entender que es una medida excepcional. Nosotros creemos que manteniendo las medidas sanitarias se puede retomar la competición, pero también entendemos que a los jugadores hay que darle un tiempo mínimo para volver a un buen estado de forma. Y la última semana de junio quizás es muy precipitada. Llevan un mes entrenando y apenas dos semanas juntos, por lo que creemos que hubiera sido más lógico porque, además, los jugadores no pusieron ningún inconveniente en jugar en julio de manera excepcional. La Federación ha entendido que hay que jugar a final de junio y tendremos que respetarlo, pero si la Segunda B, en unas condiciones parecidas a las nuestras, se va a jugar en julio, no acabo de entender por qué tenemos que jugar tan pronto.

Pero se han dado presiones. Por ejemplo, Ricardinho ha dicho que no quiere jugar más con el Movistar Inter.

Lo que es evidente es que cada club ha defendido sus intereses particulares y había algunos con situaciones complejas a partir del 30 de junio. Desde FIFA y la Federación Española habían dado la posibilidad de jugar en julio y en nuestro caso en particular, todos los jugadores, sin excepción, no mostraron el menor inconveniente en ampliar sus relaciones con el equipo, pero no sabemos el motivo porque no nos lo han explicado.

¿Es otro capítulo más de ese divorcio entre Liga Nacional de Fútbol Sala y Federación?

Cuando hay un conflicto abierto, pocas cosas buenas salen. La realidad es que para gestionar cualquier cosa, no hay nada mejor que el consenso, el diálogo y la colaboración. Desgraciadamente, en este caso no existe y los clubes no hemos sentido tremendamente desamparados durante estas semanas, en las que no hemos tenido ninguna información ni capacidad de incidencia en la toma de decisiones, y esto es lo que desde la Federación se ha decidido y no nos queda otra que acatar y competir en las mejores condiciones. La estrategia de ElPozo pasaba por estar deportiva y jurídicamente preparados para en caso de no jugarse, defender nuestros intereses hasta el último extremo. Se va a jugar, aunque no en la fecha que entendemos más razonable.

¿No se ha tratado de poner un parche para evitar más conflictos en una situación anormal?

Estamos ante una situación de mucha incertidumbre, compleja y absolutamente excepcional. Es verdad que casi cualquier decisión hubiera sido criticada y difícil de tomar, pero creo que en una situación tan compleja, la solución debe salir del consenso y el diálogo, cosa que desgraciadamente no se ha producido. Nos encontramos con ocho equipos distribuidos por toda la península y cada uno en diferentes circunstancias desde el punto de vista sanitario. En Murcia estamos mejor que en otras comunidades y hemos podido adelantar la vuelta a los entrenamientos, y por eso creo sinceramente que era más razonable posponer la disputa para mediados o finales de julio, para así permitir a los jugadores llegar más preparados y con menor riesgo de lesión. Incluso alguno defendía la posición de llevarlo a agosto o septiembre aunque fuera con las nuevas plantillas. En cualquier caso, parece raro que siendo una competición tan análoga con la Segunda B, al final nosotros vayamos a acabar jugando tres o cuatro semanas antes que ellos con el riesgo que eso conlleva.

En cualquier caso, ElPozo, al haber empezado a entrenar antes que otros, puede llegar mejor.

No sabemos cómo vamos a llegar porque es una situación muy difícil de gestionar. Esperemos que al haber podido empezar un poco antes, nos pueda beneficiar, pero en cualquier caso es un play off a un partido en un campo neutral, muy diferente a lo vivido anteriormente.

¿Nadie les ha pedido opinión de la Federación, ni siquiera a través de un email?

Sinceramente nos hemos sentido tremendamente desamparados durante todas esta semanas. Creo que los clubes merecen mucha más información más allá de que en este momento las competencias las tenga la Federación y, por tanto, tienen toda la legitimidad para tomar las decisiones que crean más oportunas, pero creo honestamente que los clubes y los jugadores son los auténticos protagonistas y tener su punto de vista sobre la mesa, para mí es fundamental.

¿La relación está tan deteriorada que no hay marcha atrás?

Sinceramente no lo sé, pero cualquier conflicto, conforme va pasando el tiempo y la herida se va haciendo más profunda, es más difícil de solucionar, pero siempre he dicho y mantengo que tanto la Federación como la LNFS tienen la obligación, por el bien del fútbol sala, de tratar de ponerse de acuerdo, y desde la LNFS siempre se ha buscado una negociación que nos llevara a una colaboración mutua. Ojalá estemos aún a tiempo.

Cuatro equipos sin volver a entrenar y Movistar Inter diciendo que no quiere jugar porque se le van jugadores. ¿No cree que cualquier campeón será menospreciado?

Evidentemente todos somos conscientes de que la parte deportiva está ahora en un segundo plano, no creo que nadie piense diferente. Los clubes tenemos la ilusión de ganar, pero cuando echemos la mirada atrás dentro de unos años, todos seremos conscientes de que la temporada 2019-2020 es anómala en todos los sentidos. Tenemos la obligación de competir para conseguir el título, pero siendo conscientes de que las circunstancias son absolutamente diferentes a otros años.

ElPozo tiene varios jugadores que saben que se van. ¿Han respondido igual que el resto?

El comportamiento de todos nuestros jugadores ha sido intachable y se lo agradezco públicamente, tanto para los que tienen la certeza de que van a seguir en el equipo, como los que saben que no seguirán e incluso que están en situación de incertidumbre. Todos se han portado como profesionales intachables y no me cabe duda del compromiso para intentar conseguir un título aunque las circunstancias sean diferentes.