Dos jugadores del FC Cartagena dan positivo en los test del COVID-19

Dos jugadores del FC Cartagena han dado positivo en anticuerpos en los test realizados durante la jornada del sábado en el Hospital Virgen de la Caridad. El club ha informado que ambos, cuya identidad no se ha desvelado, ya están aislados y que serán sometidos mañana lunes a las pruebas de PCR. Hasta que no se obtengan los resultados de esos exámenes, no se podrán incorporar a los entrenamientos.

El comunicado del FC Cartagena es el siguiente:

"El FC Cartagena SAD informa que dos futbolistas de su plantilla han dado positivo en anticuerpos en las pruebas de inmunología realizadas ayer en el Hospital CMV Caridad. Ambos jugadores serán sometidos mañana (lunes) a la prueba de PCR y se mantendrán aislados y sin incorporarse a los entrenamientos hasta conocer los resultados de dicha prueba".

Los jugadores han sido sometidos en las primeras exploraciones a los denominados como test rápidos por el COVID-19. El resultado de los mismos se obtiene en apenas 20 minutos. Solo determina que la persona tiene los anticuerpos, pero no de qué tipo.

A esos dos futbolistas, cuya identidad no se ha desvelado, se le procederá ahora a realizar un cultivo nasofaríngeo, también llamado PCR. En un espacio de tiempo de 8 a 24 horas ya se obtendrán los resultados y se desvelará si los futbolistas ya lo han pasado (anticuerpos IGG), que significa que ya se ha superado el COVID-19 y que el organismo ya tiene las defensas, por lo que no habrá problema en entrenar; mientras que si dan positivo en IGM, deberán hacer una cuarentena de quince días, aunque si hace tiempo que iniciaron el proceso, el tiempo se acortaría, al menos hasta a dar negativo en la prueba.

Además, a todos los jugadores que han dado negativo se le deberá volver a realizar un test rápido en el plazo de cinco a siete días.

Los futbolistas del primer equipo que pasaron los controles sanitarios ayer sábado fueron Esteve, Marc Martínez, Andújar, Sergio Ayala, Carlos David, Verza, Forniés, Lucas de Vega, José Ángel Jurado, Alex Martín, Carrasquilla, Diegui, Santi Jara, Cayarga, Manu Viana, William, Quim Araujo, Elady, Jovanovic, Markel, Vinicius Tanque y Caballero. Del equipo filial acudieron Leomar, Uri, Vázquez y el guardameta Fran.