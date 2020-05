Comienza la desescalada del FC Cartagena

El FC Cartagena ha iniciado la desescalada. El club albinegro anunció ayer a través de un comunicado oficial que dejará de ser espectador para convertirse en actor. Mientras que otros equipos habían optado por reanudar el trabajo, los cartageneristas han esperado acontecimientos. Con la plantilla en un Expediente de Regulación de Empleo, la ley les impedía volver a los entrenamientos, aunque fuera de forma individualizada.

Badajoz, Cultural Leonesa, Castellón, Marbella, Ibiza y Valladolid B, equipos también implicados en ese play off exprés que se prevé que se dispute a mediados de julio, ya habían comenzado a andar, algo que hará este viernes la entidad que preside Paco Belmonte, que fue proclamada como campeona del grupo IV de Segunda B y, por tanto. A un solo partido de lograr el ascenso, aunque en caso de no lograrlo en el mismo, tendrá más opciones, se encuentra el equipo que entrena Borja Jiménez. Y para preparar esa lucha por regresar al fútbol profesional, el club anunció en un comunicado de seis puntos que «levanta el ERTE de manera inmediata y reglada para regresar a la actividad». Horas después de esta comunicación, la Federación Española lanzó otra donde anunció que «las fechas de las competiciones están totalmente condicionadas a la evolución del estado de alarma», aunque «propone un calendario en relación con los aspectos organizativos que establece los clubes con derecho a disputar los play off deberán inscribirse para ello antes del 4 de junio a las 14.00 horas y los sorteos que se deban realizar se harán a partir del 8 de junio». Asimismo, la Federación anunció que «plantean disputar las fases de ascenso de Segunda División B y Tercera División en la segunda quincena de julio, desde el día 18, y en los días de agosto que sean necesarios para la fase adicional de Tercera División».

De igual modo, estableció un cronograma para la vuelta a los entrenamientos y las competiciones, sujeto siempre a las correspondientes autorizaciones de las autoridades sanitarias y deportivas. La primera fase, que ya se puede realizar, contempla entrenamiento individualizado; la segunda, entrenamiento medio; la tercera, total precompetición, y la cuatro, no antes de las primeras semanas de julio, la competición.



Exámenes médicos el viernes

El regreso real del FC Cartagena se producirá este viernes, fecha para la que ya ha citado el club a un grupo de jugadores, cuerpo técnico y empleados para someterse «a exhaustivas pruebas médicas, analíticas, test de seroprevalencia y PCR, bajo tutela y supervisión facultativa de los profesionales del Hospital Centro Médico Virgen de la Caridad. Todo ello tomando como referencia las recomendaciones de la RFEF y del CSD, a la espera de recibir un protocolo oficial de actuaciones a seguir, ya que según se indica en esas recomendaciones, dichas pruebas no son obligatorias sino simplemente recomendables». A este respecto, la Federación anunció que «ha llegado a un acuerdo con la Mutualidad de Futbolistas Españoles MUPRESFE para poder realizar los correspondientes test en las sedes propias o concertadas forma gratuita para todos los miembros de los equipos con licencia federativa».

De igual modo, el FC Cartagena anunció que supervisará «junto al ayuntamiento de Cartagena el Estadio Municipal Cartagonova, que ya ha sido desinfectado en dos fases y concluyendo en estos días una tercera fase realizada por una empresa especializada», con el fin emprender «los entrenamientos el próximo lunes 25 de mayo, siempre y cuando la instalación Municipal Cartagonova se encuentre abierta para su uso, cumpliendo así el Ayuntamiento con la normativa vigente, respetando la apertura de las instalaciones municipales según la fase de desescalada en la que se encuentre Cartagena». Para esa fecha la Región de Murcia ya estará en la fase 2 de la desescalada, aunque en la 1, en la que nos encontramos actualmente, ya se permite llevar a cabo entrenamientos individualizados en instalaciones deportivas, como ya están realizando actualmente otros clubes implicados.

El comunicado del FC Cartagena también especifica que «el regreso a los entrenamientos se realizará cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias frente al COVID-19», y que está a «expensas de saber si se reinicia o no la actividad del club», algo que se «hará siempre de manera consensuada en todos los conceptos entre el club, jugadores, cuerpo técnico y el resto de trabajadores».