El FC Cartagena cita hoy a la plantilla para hacer los test

La vuelta a la rutina del FC Cartagena está cada vez más cerca. Aunque se hablaba de que ayer viernes comenzarían las pruebas médicas, será en el día de hoy. Los futbolistas han sido citados en las instalaciones del Centro Médico Virgen de la Caridad, donde les realizarán el pertinente reconocimiento y las pruebas para detectar el coronavirus. Una vez realizados los PCR, habrá que esperar a los resultados. Si los jugadores no dan positivo, la próxima semana podrán a empezar a entrenar a las órdenes del técnico Borja Jiménez para preparar el play off exprés que se disputará a mediados de julio.

El jueves, el FC Cartagena informaba en sus redes sociales que habían empezado a realizar las tareas necesarias para desinfectar las instalaciones del Cartagonova. De momento, y pese al salto de la Región a la Fase 2, las sesiones de trabajo para los equipos del fútbol no profesional seguirán siendo individuales. Según informa el BOE, «los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene». Después de los test y el inicio de los entrenamientos, el FC Cartagena esperará la llegada del 8 de junio, fecha en la que se celebrará el sorteo del play off exprés y conocerá a su rival en la eliminatoria de campeones. Castellón, Logroñés o Atlético Baleares será su rival.