Paco Imbernón: "En China ya ha pasado lo peor, pero no bajan la guardia"

El exalbinegro está siendo testigo de cómo los chinos están empezando a superar la crisis del coronavirus

China, epicentro del coronavirus y país más afectado en cuanto a muertos e infectados hasta hace unos días, ha sufrido una transformación tras estos meses de crisis por el coronavirus. Muchos españoles han vivido de cerca la situación en el gigante asiático. Es el caso de Paco Imbernón, ex preparador físico del FC Cartagena. Natural de Torrevieja, fue el encargado de la preparación física del conjunto albinegro en tres etapas distintas.

En su primera experiencia como albinegro vino de la mano de Juan Ignacio Martínez. Era el año 2005 y aquel equipo acabó campeón de grupo, pero apeado en la promoción de ascenso por el Vecindario. Su segundo paso por el conjunto cartagenerista fue en la época más gloriosa del club -primera temporada en Segunda División-. Paco Imbernón se encargó de poner a punto a los futbolistas que casi hacen soñar a Cartagena con la élite del fútbol español. Cuando Juan Ignacio se marchó del Cartagena, el alicantino le acompañó en su paso por el Almería. Posteriormente, Imbernón volvió al Cartagonova para ser de nuevo el preparador físico en la 16-17, pero se marchó en el mes de noviembre hacia China. De la mano, otra vez, de Juan Ignacio Martínez pasó por el Meizhou Meixian Techand y el Shanghái Shenxin. Allí echó raíces, y tras fichar en verano por el Racing de Santander, hace dos meses volvió a China.

Actualmente es el entrenador del Taizhou Yuanda FC, un equipo recién ascendido a Segunda División de China. «El club pertenece a Mr. Li Yang, propietario de Taizhou Yuanda Group, un conjunto de empresas dedicadas a la exportación de muebles por todo el mundo. Es un club joven que empezó en cuarta división, y en dos años solamente se ha situado en segunda división en el fútbol profesional», explica el técnico de Torrevieja. Actualmente se encuentran en pretemporada, esperando al comienzo de la liga, que se ha retrasado por la expansión del coronavirus.

El exalbinegro explica a esta redacción que no ha tenido demasiado tiempo para salir, porque «la vida de las personas que trabajamos en el futbol profesional es trabajar y pensar continuamente en el beneficio del equipo, del club, y a eso dedicamos muchas horas». A pesar de ello, dice que está a gusto en la ciudad de Taizhou, que la define como «tranquila, con un gran tejido empresarial y gente muy amable».

China empieza a superar la crisis del coronavirus, aunque con cautela. Imbernón explica que «la situación aquí la verdad es que ya está bastante estable. Los controles siguen siendo habituales y se cuida mucho la seguridad de todos. Todo el mundo tiene que hacer unos días de cuarentena hasta comprobar que estas bien, para cambiar de provincia hay que tener certificados de salud, en todos los establecimientos hay que enseñar un código verde como que estas sano y los controles de temperatura son habituales». El alicantino, que advierte que China ha puesto un gran esfuerzo para superar esa situación, considera que el confinamiento es primordial «para contener el virus».

«Aquí ya ha pasado lo peor y casi se ha normalizado la situación, pero no bajan la guardia y siguen previniendo cualquier riesgo de un nuevo brote», dice Imbernón, que llegó a principios de este mes, cuando la situación todavía era complicada. Según cuenta, al llegar estuvo varios días en la habitación del hotel, y le hicieron varias pruebas: «Venía el médico a tomarme la temperatura dos veces al día, pero la verdad en ningún momento he sentido miedo, todo lo contrario. Aquí se han preocupado muchísimo de que estuviera bien, que no me faltara de nada y sobre todo que estuviera seguro yo y todos los integrantes del club».

Por otro lado, también dice que son bastante disciplinados, pero «han entendido perfectamente que la única forma de parar el virus es evitar el contagio entre personas. Para eso el confinamiento y todas las medidas de prevención son fundamentales y cumplen con ellas estrictamente. No lo ven como una imposición, sino algo fundamental para el bien común. Como digo aquí ya han pasado lo peor y creo que deberíamos tomar ejemplo en el resto del mundo para superar esta crisis cuanto antes».

Imbernón mira con preocupación el avance de la enfermedad en España. «Toda mi familia está allí», dice, para añadir que «cuando ves desde lejos las cifras de fallecidos y de contagios se te encoge el alma». «Hay que mentalizarse de guardar todas las medidas de prevención necesarias».



De preparador físico a entrenador

Cuando Paco Imbernón llegó al banquillo del Cartagonova lo hizo como preparador físico dentro del equipo liderado por Juan Ignacio Martínez. Ahora, el alicantino ha dado un salto a la primera línea, convirtiéndose en entrenador. «La idea no surge de un día para otro, es un proceso normal de querer seguir creciendo a nivel profesional». El ex preparador albinegro explica que, tras más veinte años en cuerpos técnicos, y muchos de ellos en el fútbol profesional «llega un momento que para seguir creciendo hay que dar un paso adelante». Aunque en verano se incorporaba a la secretaría técnica del Racing de Santander, desde hace unas semanas está al frente del Taizhou Yuanda, de la segunda división china.