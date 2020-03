El Jimbee se queda en tierra de nadie

El Jimbee Cartagena dio otro paso más atrás en su lucha por entrar en el play off por el título dejando escapar otros tres puntos del Palacio de los Deportes al no poder mantener durante todo el encuentro la intensidad que marcó en los primeros minutos de juego frente al líder, el Movistar Inter. A partir de entonces los azulones se fueron imponiendo paulatinamente y acabaron llevándose el partido con un cómo resultado de 3-6. De esta forma, los cartageneristas se quedan en tierra de nadie, a 9 puntos del octavo que marca el Jaén, que ayer perdió, y con la misma distancia sobre el descenso.

De primeras, el Jimbee trató de embestir al Inter adquiriendo la posesión, mientras que los visitantes se mostraban más conservadores, practicando muy buena defensa hasta los dos minutos, cuando Eka consiguió desviar un disparo de Franklin, haciendo así el 1-0 para los albirrojos. Este tanto envalentonó al Inter, que de inmediato se hizo con la posesión. A los cuatro minutos Duda intentó jugar de cinco con Jesús como portero-jugador. Esto solo pasó en una jugada, pero fue una señal de que podían existir fórmulas alternartivas a lo visto hasta ahora. En estos minutos, el partido entró en idas y venidas y en una de estas Bebe logró el empate al rematar un centro desde la izquierda.

Después del 1-1 pasaron los minutos con el juego equilibrado. Se estaba cuajando un partido donde los pequeños detalles podían ser claves ante la igualdad en cancha. Mientras que el Inter tiraba mucho de tiralíneas diagonales, el Jimbee ponía máxima intensidad en los ataques y en la presión alta. Las oportunidades se buscaban y llegaban más por parte albirroja, pero el último pase, o la defensa azulona o el cancerbero Jesús Herrero lo desbarataban. A excepción del minuto 10, cuando Juanpi enchufó un trallazo desde la banda izquierda que batió por bajo a Herrero, haciendo así el 2-1. Con la mínima ventaja el Jimbee bajó la intensidad, algo que aprovechó el Inter para volver a equilibrar el marcador a través de Humberto con un misil que entró por la izquierda de Raúl. Con el 2-2 y tras el tiempo muerto pedido por Duda, se entró en la fase final de la primera parte, donde los locales acusaron el bajón, permitiendo que el líder se acomodara en la pista. Ahora las oportunidades las sumaba el quinteto que entrena Tino Pérez. Por ello, a los 15 minutos, una jugada muy bien trenzada por el Movistar dio paso al 2-3 tras la definición de Borja con otro potente disparo. Los de Duda quisieron reaccionar volviendo a la presión alta, que era lo que más incordiaba al Inter. De esta forma, el cuadro cartagenero pudo entrar otra vez en el partido, donde las ocasiones volvían a aparecer sobre el marco de Herrero. No obstante, cuando el Inter conseguía hacer circular el balón, anestesiaba a los locales, llegando así el cuarto tanto madrileño por obra de Gadeia justo antes el descanso (2-4). La pareja arbitral fue despedida con pitidos por parte de la afición cartagenera tras varias decisiones polémicas que se dieron durante el transcurso del primer acto.

La segunda parte se inició con una internada de Franklin por banda derecha que tuvo que desbaratar Borja cuando entraba a rematar Attos. El Jimbee se situó en zona de ataque, mientras que el Inter metía miedo en las contras y en las diagonales. De todas formas, conforme maduraba la segunda mitad, eran los azulones los que comenzaban a tener el control del partido ante un Jimbee con más corazón que cabeza, que no conseguía inyectar la intensidad de la primera mitad. Se repetía por un instante la táctica de cinco jugadores, aunque en esta ocasión con Attos como portero-jugador para tratar de incomodar al líder y buscar el tercer tanto para avivar el partido. Pero esto solo fue en una jugada porque después no se consiguieron dar las circunstancias, aunque lo que se buscaba con portero-jugador se encontró jugando de cuatro gracias a una acción de Franklin, quien logró internarse por el centro, y tras apoyarse en Vasques hizo el tercer tanto, que sirvió para meter al Jimbee en la puja por los tres puntos a falta de once minutos.

Este tanto, y tras otras decisiones arbitrales muy protestadas, dio para un penalti sobre Solano que él mismo falló a los 31 minutos. A pesar de la pena máxima fallida, pareció que la electricidad subió en los albirrojos, que volvieron a conseguir posesiones más largas. Pero en cuestión de dos minutos, el equipo de Torrejón volvió a darle la pausa necesaria al encuentro, llevando el partido a su terreno, que se acentuó en la jugada del minuto 35, cuando Eka fue expulsado por doble amarilla y Gadeia aprovechó el doble penalti para hacer un 3-5 que ponía el choque muy cuesta arriba para los locales. Ahora sí que Duda puso a Juanpi como portero-jugador para morir con las últimas opciones que quedaban. Pero un minuto más tarde, Ricardinho finiquitó el partido haciendo el sexto gol para su equipo y sumar así los tres puntos en Cartagena antes de afrontar la Copa de España de Málaga.