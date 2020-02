Sandroni: "Somos un equipo que está por encima de las individualidades"

Ni las seis bajas de jugadores titulares merman la moral del entrenador del Yeclano, Alejandro Sandroni. Y es que el técnico azulgrana sacó ayer pecho de tener el objetivo de la temporada cumplido en febrero y destacó que «con 46 puntos estamos en el mejor momento de la temporada por muchas bajas que tengamos», para visitar el domingo al UCAM Murcia CF (17.00 horas, La 7TV). «Eso nos tiene que dar confianza y ganas de seguir ganando evidenciando que somos una familia, y que somos un equipo por encima de las individualidades», aseguraba.

Sandroni apostaba por mirar con perspectiva una situación que no se daba en Yecla así «en los últimos 20 años». Desde la 98-99 que el primer equipo de la localidad no lograba la permanencia en Segunda B, ya que los tres intentos siguientes acabaron en descenso». Con esa tranquilidad trató Sandroni de quitar hierro a las tres sensibles bajas por sanción que tiene el equipo para enfrentarse al conjunto universitario esta jornada, como son los defensores Fran Martínez y Héctor Camps y el centrocampista Carlos Selfa, además de las bajas de Víctor Fenoll, Iker Torre y Álex Vaquero.



«Intentaremos hacerles daño»

Por otro lado, Vicente Romero, central del UCAM Murcia CF, confía en poder regresar a la dinámica positiva tras caer en Nueva Condomina en un partido que no pudo disputar por sanción. «El Yeclano está viviendo una etapa dulce, haciendo cosas con las que tal vez no contaba. Es un equipo que da igual el minuto y el resultado, es intenso del minuto uno al noventa. Nosotros con nuestras armas intentaremos hacerles daño», dijo. Además, destacó que «si el míster piensa que tenemos que cambiar el sistema táctico habrá que hacerlo, va en función de lo que él quiera. Nos pide intensidad. La calidad la tenemos, y aquí sitio asegurado no tiene nadie. Me parece bien hace que la plantilla tenga a todos enchufados, así el míster tendrá el marrón de decidir», concluyó el jugador.