Darío Gil, de ElPozo Murcia: "Amo este club y me he trabajado estar en él"

Darío Gil, jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida que ha renovado su contrato con el club grana hasta junio de 2022, ha dicho este miércoles que está donde siempre ha querido. "Amo este club y me he trabajado estar en él", ha afirmado.

"Para cualquier jugador es un orgullo estar en el equipo de tu ciudad y más si perteneces al club desde los siete años. Presión no tengo ninguna, amo este club y siempre he querido estar aquí", ha comentado Darío, quien debutó debutó con Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" como técnico y luego ha tenido continuidad de la mano de Diego Giustozzi: "Duda confió en mí y Diego también lo está haciendo".

"He tenido la oportunidad de jugar muchos minutos, me lo he trabajado en los entrenamientos y luego Diego Giustozzi ha confiado en mí. Si trabajas, crees en lo que haces y estás comprometido con el equipo los minutos llegan y puedes ser importante", ha comentado también el murciano, quien no ha ocultado su satisfacción por estar donde está.

El joven cierre, de 23 años y que cumple su segunda campaña en la primera plantilla, valora el hecho de que se vayan recuperando compañeros para pelear por los títulos. "Con todos optaremos a todos, pues aquí hay mucho nivel".

Darío Gil ha estado acompañado en el acto celebrado en el Palacio de los Deportes por Kike Boned, vicepresidente ejecutivo del club y ex capitán del equipo. Allí también han estado el director general y deportivo, Fran Serrejón; el directivo Matías Lorente y Diego Giustozzi.

"La cantera es un pilar estratégico del club y Darío es el espejo e el que pueden mirarse los chicos de las bases pues pasó por todas las categorías inferiores, desde prebenjamín, y hoy es una realidad del primer equipo", ha apuntado Boned, quien ha añadido que "es una alegría renovar la vinculación al menos por dos años más y estamos convencidos de que serán más".

Darío ha agradecido estas palabras y ha revelado que Kike, quien fue elegido mejor jugador del mundo en 2009, "siempre ha sido mi ídolo y un referente para mí, alguien en el que me he fijado mucho".