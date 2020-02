ElPozo no falla ante el colista

Marcel marca su primer gol tras su llegada en el mercado invernal y Paradysnki cierra su cuenta con tres tantos.

Después de dos semanas de parón en el calendario de fútbol sala por los compromisos internacionales, ElPozo Murcia volvió a la rutina de la mejor forma posible. El equipo que dirige Diego Giustozzi apenas sufrió en casa del colista (1-5) y dominó por completo un partido que le sirvió para recuperar el tono tras la derrota en el último encuentro frente al Palma Futsal. El equipo murciano sumó los tres puntos y aprovechó los tropiezos del Barcelona (precisamente en Palma) y el Viña Albali Valdepeñas para recortar algunos puntos en una clasificación en la que se mantiene cuarto.

La versión goleadora de Paradysnki, con tres tantos en cuarenta minutos, fue una de las mejores noticias para los de Giustozzi tras el encuentro. Y es que, con los dos primeros tantos del pívot brasileño, junto al conseguido por Alberto García, los murcianos llegaron con una cómoda ventaja de 0-3 al descanso. Y es que los jugadores de ElPozo imprimieron un ritmo frenético en los primeros compases del encuentro y la recompensa no tardó en llegar, ya que diez minutos fue lo que aguantó el Pescados Burela Rubén sobre la pista.

Tras el paso por vestuarios, el equipo murciano buscó de nuevo rápidamente la portería rival con un disparo de Fernando que no encontró portería. Los visitantes se volcaron sobre la meta defendida por Kaluza con varias ocasiones consecutivas. Aunque, pasados diez minutos, el Pescados Rubén recortó distancias distancias con un penalti que transformó Matamoros se para marcar el único tanto del equipo local. A falta de tres minutos para el final del encuentro, Marcel se estrenó con la camiseta de ElPozo al marcar el cuarto tanto para el plantel que dirige Diego Giustozzi. Por su parte, Juanma Marrube, entrenador local, no se arrugó ante el resultado y dispuso del portero jugador en el partido para intentar acortar la ventaja y agitar el partido con algo distinto. Pero el gran protagonista del duelo, el brasileño Paradynski, volvió a transformar el tercer gol en su cuenta particular y definitivo del partido.

«Estoy contento con el resultado porque creo que fue un partido con una primera parte muy buena y en la que jugamos con la humildad y la competitividad que se necesita para entender que estos partidos son muy importantes, por eso se dio este marcador», aseguró Giustozzi ayer ante los medios de comunicación tras la victoria de su equipo en Burela.