Juanra se sube al tren a la segunda

Hay jugadores en el Real Murcia que saben que disponer de minutos en liga es difícil. En algunos casos incluso de podría decir que imposible. Lo sufrió Kevin, quien en diciembre llegaba a un acuerdo con el club para rescindir su contrato y buscar en otro sitio las oportunidades que no le daba Adrián Hernández. También lo vivió Andy Escudero, jugador que se marchaba a finales de enero al no contar nada para el técnico murcianista. Albert Rodríguez sigue en la plantilla, pero en las últimas 21 jornadas solo ha disputado 3 minutos. 391 acumula, por su parte, un Marcos Legaz que ha saltado al campo ante el Córdoba (12') y el San Fernando (14') después de siete jornadas en blanco.

Hasta hace un mes Juanra Martínez estaba en esa lista de jugadores con los que Adrián Hernández no cuenta en la competición liguera. El centrocampista murciano, que también puede jugar de central, apenas había disfrutado de minutos sobre el campo. Antes del 22 de diciembre, el medio solo acumulaba 509 minutos. Pese a su polivalencia y a ser un jugador que venía de disputar 32 partidos el pasado año con el Guijuelo en el Grupo I, no entraba en los planes del técnico del Real Murcia.

Pero en el último mes y medio todo ha cambiado para el futbolista murciano. Desde que entrase en el once titular frente al Badajoz, Juanra ha disputado 431 minutos, comenzando cinco de los seis desde el principio. En solo seis semanas ha participado casi el mismo tiempo que en los cuatro meses anteriores.

Ha aprovechado el centrocampista las bajas por sanción que ha ido teniendo el Murcia en estos partidos. Sin embargo, ante el Córdoba y el San Fernando, Adrián Hernández lo eligió pese a disponer de Antonio López, al que ha dejado en el banquillo.

Coinciden estas jornadas de Juanra en el equipo titular con el buen momento deportivo que vive el Real Murcia. Tres empates y tres victorias han elevado a los granas en la clasificación. Además el murciano, suplente frente al Cádiz B, marcó el gol que sentenció un partido que se había complicado antes del descanso. Era el segundo tanto del centrocampista. Anteriormente lograba el 1-1 frente al Linense en la jornada 11.

El murciano vio pasar el tren antes del parón navideño y no ha dudado en subirse, convenciendo a Adrián Hernández de que puede elevar la competencia de la plantilla. Aunque el técnico murciano lo tenía en los últimos puestos de la lista, ahora parece que se ha ganado el once en este inicio de la segunda vuelta.

Su situación actual es muy diferente a la del inicio de la competición. No aprovechó Juanra su primera oportunidad. Titular de principio a fin en el inicio liguero ante el Córdoba y el San Fernando, partidos en los que los granas cayeron derrotados; frente al Talavera se lesionaba teniendo que abandonar el terreno de juego al borde del descanso (41'). A partir de ahí, el murciano pasó a la cola. Recuperado de sus problemas físicos, no jugó ni ante el Don Benito ni frente al Sanluqueño, viviendo a continuación una situación extraña. Entró en el once y completó los 90 minutos ante el Linense, para quedarse en el banquillo sin saltar al campo ante el Marbella. Lo mismo se repitió en las siguientes semanas. De jugar de principio a fin en Huelva, a no ir convocado frente al Granada B; de disputar todo el choque en Villarrubia, a no ser alineado en los encuentros con el FC Cartagena y el Yeclano.

Las bajas de Antonio López y Armando le abrieron la puerta del once en la jornada 18. Saltó de inicio en el campo del Badajoz, donde la defensa grana logró mantener la portería a cero. Luego llegaron las vacaciones navideñas. Pero a la vuelta al trabajo, el murciano siguió sumando minutos gracias a la baja de Edu Luna ante el Sevilla Atlético.

Todo parecía indicar que su protagonismo sería flor de un día. Su suplencia ante el Cádiz B reforzaba esa idea. Pero su gol y sus buenos minutos para acabar con el filial cadista le han permitido subirse al tren a la segunda. Ha jugado ciento ochenta minutos de forma consecutiva en los tres últimos choques, algo que hasta ahora no había podido hacer por la falta de confianza de Adrián Hernández.