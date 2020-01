"El partido de San Fernando puede ser un punto de inflexión para quebrar la clasificación"

Cada vez que el Real Murcia ha tenido la oportunidad de acabar de dar el salto definitivo, los granas han desperdiciado su oportunidad. La ocasión más clara llegó en la jornada 9. Llegaban lanzados los murcianistas al campo del Don Benito. Habían olvidado su mal inicio liguero gracias a tres triunfos y un empate en cuatro jornadas. Sin embargo, cuando tocaba dar el golpe sobre la mesa, los de Adrián Hernández no estuvieron a la altura, perdiendo 2-1 e iniciando una etapa en la que no se ganó en cinco semanas.

Una ocasión similar a la que se desperdició aquel 20 de octubre llegará este domingo en el campo del San Fernando. No conoce el Real Murcia la victoria en el inicio de la segunda vuelta. Han ganado tres partidos seguidos -Cádiz B, Algeciras y Córdoba-, han abierto una brecha con el descenso y tienen tiempo para seguir dando saltos hacia arriba en la clasificación.

Adrián Hernández, aunque insistiendo en que "hay que tener los pies en el suelo", también lo ve de esa forma. Es por ello que el técnico murcianista indicaba en la rueda de prensa de hoy que el choque frente al San Fernando "puede ser un punto de inflexión para quebrar la clasificación". "Siempre nos ha costado mucho cuando hemos logrado dos victorias seguidas. En ese momento siempre nos han dado un cogotazo. En Segunda B, hay tal igualdad, que los despistes no se perdonan. Por eso hay que hacer un trabajo psicológico diferente a cuando pierdes. Este partido es un punto de inflexión para cortar con la zona de descenso definitivamente", comentaba.

Tendrá la oportunidad el Real Murcia de ganar el domingo por primera vez en el campo del San Fernando. Van con "ilusión", decía Adrián Hernández, destacando los malos números del Real Murcia en el Bahía Sur. "Vamos con nuestras armas, con ilusión, pero con prudencia", destacando a continuación que el rival es uno "de los equipos con el ataque más peligroso de la categoría".

La clave para poder anular al San Fernando está en "no dejar que jugadores de tanta calidad se encuentren cómodos", decía el técnico del Real Murcia. "No tienen que desarrollar su juego, que no tengan espacios, que sus centrocampistas no estén con el balón estables", todo para que no puedan conectar con "su línea de ataque, que es de las mejores de la categoría".

Llega a este encuentro el Real Murcia después de encadenar tres victorias consecutivas, su mejor racha de esta campaña. Sin embargo Adrián Hernández prefiere la prudencia. "Queda la mitad de la temporada, y eso es un mundo. Hay que tener los pies en el suelo porque en dos o tres semanas las películas pueden cambiar una barbaridad. Soy nobel en la categoría, y si algo he aprendido en estos seis meses es que hay que tener los pies en el suelo porque el fútbol da muchar vueltas. Hay que mantenerte alerta en todo momento", avisaba el preparador del conjunto murciano.

Iván Pérez, recuperado; Curto, duda

Para su visita al Bahía Sur el Real Murcia puede contar con Iván Pérez, que se ha perdido los últimos partidos por lesión. Chumbi, que la pasada semana entraba en la convocatoria al recibir el alta médica, también ha entrenado toda la semana con normalidad. La única duda es la de Víctor Curto, que tiene una sobrecarga.

El San Fernando llega al partido del domingo con nuevo entrenador. El club gaditano destituía esta misma semana a Tito García Sanjuán. Su sustituto es Alberto González, quien ha abandonado el Jaén para aceptar la aventura de dirigir a los isleños en Segunda B.

Adrián Hernández hablaba sobre este movimiento en el banquillo, indicando que no le gusta enfrentarse a equipos que cambian de técnico antes de medirse al Real Murcia. "Nos está tocando siempre equipos que cambian de entrenador", se quejaba el murciano, añadiendo que no le gustan estas situaciones. "Cuando no va bien las cosas en el rival, no me gusta que me pille a mí el cambio". "Habrá cambios, y eso hace que nosotros tengamos más dificultades para preparar el partido. Todo es incertidumbre", reconocía.

Volvía a insistir Adrián Hernández en que "estamos creciendo y que todavía tenemos mucho margen". También hablaba una vez más de un mercado de invierno en el que no ha llegado ningún fichaje. "Nuestro mejor fichaje es que creemos que hay jugadores que todavía tienen que dar un paso adelante. Además, también pensamos que los que ya han dado ese paso, tienen más potencial aún, y trabajamos para que eso salga". Por otro lado, Adrián Hernández se ponía en el lado positivo, diciendo que mantener la plantilla "da tranquilidad y estabilidad".

También hablaba el técnico del Real Murcia de la marcha de Andy Escudero, quien esta semana rescindía su contrato ante la falta de oportunidades. "Quería tener más minutos, y aquí no los ha podido tener, pero su actitud ha sido buena. Si mejora, va a crecer. Teníamos que pujar por dos o tres jóvenes, y preferimos a Meseguer, Juanma y Josema".