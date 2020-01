Paco Belmonte: "Los jugadores son los responsables de la situación, Borja no tiene ninguna culpa"

Son días revueltos los que se viven en el estadio Municipal Cartagonova. El comienzo del año 2020 no ha sido ni mucho menos el que se esperaba. El cambio de entrenador no le ha sentado del todo bien a un equipo que atraviesa la peor racha de juego y resultados de la temporada y al que le siguen faltando algunas piezas que sigue buscando en el mercado de invierno.

Sobre todo esto ha aprovechado para hablar el presidente de la entidad albinegra Paco Belmonte, que esta mañana ha dirigido la presentación de otra tanda de empresas que se unen al proyecto del FCC Business. Una presentación en la que, además de esas nuevas empresas, ha estado presente uno de los representantes de la asociación 'Autismo somos todos' para dar a conocer la ruta que tendrá el próximo 19 de abril para dar visibilidad a todos los que sufren este trastorno.

En lo que respecta al club Belmonte ha valorado el momento que atraviesa el equipo. Sin dejar de asumir la mala racha de resultados y de juego por la que se está pasando, el presidente ha querido poner la serenidad en medio del nerviosismo vivido desde la derrota en Sevilla el pasado domingo: "Es cierto que el equipo no anda fino en las últimas semanas, hay detalles que nos han hecho perder puntos. Hay veces que esos detalles caen a favor y otras en contra y nos ha tocado sufrirlos esta vez. Pero el mes de enero siempre es convulso. Esto es una liga de 38 partidos. Cuando hemos estado tantas semanas líderes no hemos ido tirando confeti por la calle; ahora no vamos a dramatizar cuando llevamos dos o tres sin ganar", asegura Belmonte.

El bache que atraviesa el equipo apunta de forma directa al entrenador. Desde la llegada de Borja Jiménez el equipo ha bajado su rendimiento y eso se ha visto reflejado en los resultados y en la consecuente pérdida del liderato. No obstante, lejos de señalar al abulense, Belmonte le ha ratificado y ha mandado un dardo a la plantilla: "Para mí Borja tiene cero culpa en estos resultados negativos. Jamás he visto a un entrenador trabajar tanto y tan bien como él. Si hay alguien a quien mirar es a los jugadores, que para mí son los que han estado faltos de concentración en acciones puntuales. Estamos encantados con Borja", afirma. No exime, sin embargo, de responsabilidad al técnico: "Está claro que el entrenador es el que tiene que encontrar el mejor rendimiento para la plantilla. Para eso está aquí y para ello ha venido".

Parte de ese nerviosismo viene también propiciado por la ausencia de fichajes en la zona de ataque, una de las que más retoques necesita en el mercado, aunque ya ha adelantado el presidente de la entidad que no va a haber grandes sorpresas: "No va a haber grandes novedades. Se está trabajando para ver si podemos incorporar a alguien en punta de ataque y en banda. Nunca podemos saber lo que va a pasar de aquí a dos horas. Pero nuestras prioridades están claras y estamos trabajando para darle al entrenador lo que quiere".

El Cartagena sigue a la espera de que el Racing de Santander desbloquee la situación de Berto Cayarga, hombre de banda pretendido por los albinegros. En cuanto al nueve, Francis Ferrón –delantero del San Fernando- es uno de los jugadores por los que se ha preguntado, pero el club isleño se remite a la cláusula de doscientos mil euros, cifra a la que no está dispuesto a llegar el Cartagena. Mientras tanto, el club continúa buscando opciones que puedan complementar a Jovanovic y Caballero. En cuanto a las salidas, se espera que sea solo Rodrigo el que se marche a pesar de que estos días han llegado al club propuestas de otros equipos por dos jugadores albinegros que Belmonte no ha querido desvelar.