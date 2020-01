El Racing de Santander bloquea el fichaje del extremo Berto Cayarga

El delantero Jon Ander también está en la agenda albinegra.

25 de enero. Pocos días son los que restan para que acabe el primer mes del año. Para muchos, uno de los meses que más despacio pasan porque toca afrontar la dura cuesta de enero una vez pasadas las navidades; para otros, uno de los que quedan atrás en un visto y no visto. O al menos así parece que se ve este año en el Cartagena. A falta de solo una semana para que finalice el mercado de fichajes el club albinegro tiene pendiente la incorporación de -al menos- dos futbolistas que completen la plantilla.

Por el momento, el club albinegro ha hecho oficial la baja en el centro del campo de Jesús Carrillo. El joven jugador de Alcantarilla ha puesto rumbo a Melilla después de una temporada y media en la que -a pesar de comenzar apuntando muy alto- no ha tenido el protagonismo que se esperaba de él. No solo en la medular ha habido movimientos; también en la línea defensiva. Las bajas de Markel Etxeberría por la lesión de larga duración que sufrió a principios del mes de diciembre y la de Jorge Fucile -que se marchó de la mano de Gustavo Munúa- hicieron urgente la llegada de un lateral derecho. Diegui Johannesson es hasta la fecha la única incorporación del Cartagena en este mercado. Sin embargo, a falta de pocos días para que este eche el cierre, sigue pareciendo necesaria la llegada de dos futbolistas que cierren la plantilla para afrontar lo que queda de temporada al máximo posible de prestaciones.

Las miradas están puestas principalmente en el ataque. La llegada de un delantero centro que complemente a Caballero y Jovanovic siegue en el aire, aunque las intenciones del club son traer un futbolista de características. Uno de esos hombres es Jon Ander. El Cartagena ha preguntado por el delantero del Racing de Santander, que en caso de venir lo haría como cedido. Los clubes no han vuelto a establecer conversaciones por el jugador, y es que el Cartagena aún no ha convencido al delantero vitoriano, que sigue indeciso. Por quien sí han entablado conversaciones más fructíferas ambas instituciones ha sido por Berto Cayarga. El extremo asturiano es uno de los futbolistas que más gustan a la dirección deportiva y la opción del Cartagena es la que más atrae al jugador de todas las que tiene encima de la mesa. El acuerdo entre club y jugador parece cerrado, pero el Racing no le deja salir porque no está dispuesto a ceder en la rescisión de su contrato. Por el momento, el fichaje está bloqueado hasta que el club cántabro se decida a actuar.



El extremo, en el aire

Desde que echara a andar el año, han sido numerosas las veces que desde el club se ha afirmado que no se va a fichar a ningún futbolista que no se tenga el absoluto convencimiento de que puede rendir a buen nivel. Tanto desde la directiva y la comisión deportiva como desde el banquillo tienen claro que las prisas no son buenas consejeras: «La experiencia nos dice que las incorporaciones en el mercado de invierno no suelen ser determinantes. Hemos incorporado a Diegui en el lateral y, como hemos dicho muchas veces, estamos continuamente mirando el mercado en busca de jugadores que puedan reforzar la plantilla. Pero lo que no vamos a hacer es traer futbolistas por traer, o por pensar que nos quedamos sin tiempo. Mucho menos, menospreciar a los jugadores que han hecho a este equipo campeón de invierno», asegura Borja Jiménez.