Un camaleón sin recompensa

Los universitarios caen en el último suspiro tras dominar el marcador casi media hora.

Un tema que siempre es tendencia en el UCAM Murcia CB desde que arrancó la temporada es el grado de dependencia que puede tener de Askia Booker. El pasado verano quedó claro que el jugador norteamericano sería la piedra angular en la que se construiría todo el juego del equipo universitario. Por eso, más de uno se echó las manos a la cabeza cuando se conoció que no jugaría ayer ante el Barcelona Lassa (83-87) ni un solo minuto por culpa de una lesión en la muñeca. Y es que el base estaba respondiendo en estas nueve jornadas, mostrándose mucho más maduro en su juego, tomando mejores decisiones y siendo el jugador que más puntos promediaba por partido de toda la Liga Endesa junto a Nikola Mirotic. Sin embargo, el UCAM fue capaz de plantarle cara al Barcelona más ambicioso de los últimos años sin su jugador 'franquicia'.

De hecho, no solo le plantó cara, si no que dominó el marcador durante casi media hora (27 minutos y 36 segundos) y tan solo las faltas, o las decisiones de los colegiados, provocaron que se le escapase el control del encuentro. Sobre todo en los últimos cinco minutos, cuando los azulgranas acabaron llevándose la victoria. Otro de los puntos fuertes en la confección de la plantilla el pasado verano fue la polivalencia de la mayoría de los jugadores para desempeñar roles diferentes en posiciones menos habituales. Y Sito Alonso, que fue eliminado por dos técnicas, lo exprimió ayer como nunca ante las bajas de Dusan Sakota, descartado de la convocatoria y con molestias, y de Askia Booker. El entrenador madrileño partió de inicio con dos pívots (Cate y Tumba), emparejó a Rojas con Mirotic, Radoncic se mantuvo en el ala-pívot (como está haciendo desde que no está Sakota) y pasó a Jarell Eddie a alero para estar fresco en ataque y no sufrir en defensa. Mientras que las riendas quedaron en manos de Manu Lecomte, quien no tuvo suerte en el tiro, y un Rafa Luz tirando de liderazgo junto a Larentzakis y Townes.

El UCAM no tuvo suerte ayer en el triple, su principal amenaza, con solo ocho lanzamientos convertidos, ni tampoco en el rebote, otra de sus virtudes, pero se adaptó al medio encontrando puntos por dentro y en la pintura (solo dos menos desde esa zona que su rival) y mostrando su mejor cara defensiva para salir a la contra. Tan solo faltó la guinda para cerrar un gran partido que pudo empatar en la última posesión si no llega a ser por un triple, algo precipitado, de Larentzakis que no entró. El Barcelona, acusando su cansancio de la Euroliga y también muy errático desde el tiro exterior (3/21), aprovechó el viento a favor para acabar llevándose la victoria en los últimos minutos

El partido arrancó con buen pie para el cuadro murciano, muy concentrado atrás, para firmar un parcial de 7-1 de salida con un triple de Eddie para que Pesic, entrenador visitante, cortase pidiendo el primer tiempo muerto. Sin embargo, a partir de ahí, los azulgranas se fueron encontrando en la pista y respondieron (9-9). Los de Sito Alonso acusaron entonces la falta de acierto desde el triple, aunque pudo aguantar el arreón del Barcelona Lassa con las rotaciones (18-19).

Daba la impresión de que el UCAM tenías el ritmo de partido controlado, pese a que no era demasiado rápido para explotar todas sus virtudes. Sin embargo, cuando el Barcelona quiso apretar un poco más encontrando a Davies por dentro, los universitarios aprovecharon sus visitas al tiro libre, con una antideportiva de Abrines y una técnica a Pesic, para tomar algo de aire junto a varias defensas exitosas (29-24). Kyle Hunt sacó petróleo en la pintura contraria frente a Mirotic en varias acciones, y poco después el UCAM decidió subir una marcha más a su juego tras una técnica de Radoncic. Los universitarios apretaron los dientes en defensa consiguiendo frenar al Barcelona y saliendo a la contra con un 'alley oop' de Luz a Townes, un tapón de Eddie y otra canasta del escolta tras una defensa espectacular de Rojas sobre Mirotic para poner 13 puntos de ventaja (39-26). No obstante, el Barcelona intentó recortar antes del descanso tras un tiempo muerto de Sito Alonso, y logró mantener la distancia (41-32).

Las dos faltas consecutivas de Sadiel Rojas nada más arrancar la segunda parte, al contar con cuatro infracciones, complicaron los planes del UCAM. El entrenador del cuadro murciano volvió a apostar por Cate para jugar junto a un pívot -Tumba o Hunt- cuando no estaba Radoncic en pista y los universitarios pudieron mantenerse al frente en el marcador gracias a que lograron tomar oxígeno desde el triple con los lanzamientos convertidos por Rafa Luz y, sobre todo, Jarell Eddie (54-48). El ala-pívot del UCAM, con 21 puntos al término del tercer cuarto, se convirtió en el mejor arma ofensiva de los de Sito Alonso, que en el tramo final volvieron a desplegar su mejor versión defensiva para salir después a la contra (64-57). El UCAM arregló en la última posesión del tercer cuarto una pérdida anterior, y llegó a los diez minutos decisivos con una ventaja de cinco puntos (66-61).

Los puntos de Kyle Hunt para abrir el último cuarto permitieron llevar la iniciativa al UCAM en el tramo final, a pesar de que el Barcelona Lassa cada vez conseguía estar más cerca (70-67). Jarell Eddie se sacó un triple de la chistera sobre Hanga para que los universitarios siguieran dominando el marcador, pero las técnicas señaladas sobre el ala-pívot, por reclamar una posible falta en el tiro, y Sito Alonso, mantuvieron al arcelona Lassa cerca (73-69). Un mate a la contra de Rafa Luz hizo estallar al Palacio a seis minutos del final al colocar la renta en seis puntos y Pesic tuvo que cortarlo con tiempo muerto. La segunda técnica a Sito Alonso, que envió al entrenador del UCAM al vestuario eliminado tras protestar una falta de Rafa Luz por flooping para los colegiados, dejó a Alberto Miranda a cargo del equipo murciano a cinco minutos y medio del final, que el Barcelona aprovechó para ponerse por delante en el marcador por primera vez desde el primer cuarto (75-76).

El equipo azulgrana se valió de ese escenario para empezar a ganar ventaja y Miranda pronto pidió tiempo muerto para recomponer al equipo. Los tiros libres de Davies pusieron al cuadro azulgrana cinco puntos arriba (75-80), y un mate del pívot complicó todavía más las cosas después de que el UCAM no pudiera anotar (75-84).

A dos minutos del final la distancia era de diez puntos antes de que Rojas cazase por los aires un rebote para hacer un mate en la espalda de Davies, acudiendo después al tiro libre por falta antideportiva del pívot (81-86). El Palacio se enchufó de nuevo y a un minuto y quince segundos del final, el UCAM tan solo perdía por tres puntos tras una canasta en la pintura de Hunt (83-86). Contó con posesión para empatar tras capturar un rebote en el ataque del Barcelona, pero el lanzamiento de tres de Larentzakis, algo precipitado no entró, y Malcolm Delaney anotó un tiro libre para después cerrar la victoria el Barcelona Lassa (83-87).