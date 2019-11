Alejandro Gómez: "El ADN del UCAM es no venirse abajo"

El director general del UCAM Murcia Club Baloncesto, Alejandro Gómez, ha asegurado este jueves que "el ADN del club está el de no venirse abajo y reaccionar" y ha afirmado que "vencer cada partido de la ACB para este equipo es como ganar la Champions" y así se entiende una consigna que deja a modo de filosofía: debemos ir en cada encuentro con el cuchillo entre los dientes".

En declaraciones a los medios, Gómez ha hecho balance de lo hecho por el conjunto grana en las ocho primeras jornadas de la Liga Endesa, tras las cuales es el décimo clasificado con cuatro victorias -las dos últimas seguidas- y cuatro derrotas.

El dirigente universitario ha resaltado "el destacado nivel del equipo que nos ha hecho competir en todos los partidos, excepto en el que perdimos frente al Real Madrid, en la mejor Liga de los últimos 20 años y la más potente del mundo por detrás de la NBA". Según Gómez, "el ADN del club está el de no venirnos abajo y reaccionar y el entrenador Sito Alonso comulga con esas mismas ideas".

"Estoy muy orgulloso de los jugadores, del entrenador y de todos los que forman el club", ha añadido y a la vez ha recordado que "hay que trabajar mucho y no relajarse, pues no nos podemos permitir no estar al 100%". "En líneas generales estoy satisfecho con toda la plantilla y van apareciendo jugadores que tiran del equipo y hay un gran nivel de autoexigencia", ha continuado declarando.

La clasificación para la Copa del Rey se plantea como una opción, pero en el UCAM CB prefieren no caer en el error de campañas anteriores cuando se anunció a bombo y plantilla que era un objetivo para la entidad.

"No nos vamos a engañar y somos un equipo ambicioso, pues así lo marca el presidente -José Luis Mendoza-, pero debemos ser conscientes de nuestras limitaciones presupuestarias e históricas. Somos lo que somos y lo que queremos es crecer dando un paso adelante cada año y yo prefiero ir día a día más que hablar de objetivos como la clasificación para la Copa. Debemos ir en cada encuentro con el cuchillo entre los dientes", ha manifestado.

En esa línea ha expuesto que para el conjunto grana "vencer cada partido de la ACB es como ganar la Champions, una fiesta y, como dijo Sito, la vida".



Paciencia con Sakota



Del ala pívot serbo-griego Dusan Sakota, un doble campeón de la Euroliga que no está dando por ahora lo que se esperaba de él, ha dicho justificando su actual nivel que "la Liga griega se juega a otro ritmo más lento y Dusan es un jugador veterano y con una trayectoria de sobra conocida que todavía no ha encontrado el ritmo, pero es súper importante y nos va a dar mucho y para eso está trabajando y quiere ayudar".



Contento con Jareel Eddie

De otro ala pívot, el estadounidense Jareel Eddie, una de las sensaciones positivas del campeonato, ha apuntado que "sabía que era un jugador muy adaptable a nuestro sistema de juego y que, además de anotar, va reboteando mejor y siendo más duro en defensa. Tiene nivel de Euroliga y debe ir dando pasos, algo que está haciendo con un gran compromiso, algo que a veces es difícil encontrar".



"Es difícil concebir un UCAM sin Rojas"

Por otra parte, con respecto al alero dominicano Sadiel Rojas, capitán del equipo, ha valorado que "es sensacional ver a un peso pluma luchando contra pesos pesados y se lleva los rebotes por ganas, intensidad, corazón y por identificarse con el club y es difícil concebir a Murcia sin Rojas y a Rojas sin Murcia".

Gómez también ha tenido palabras para la afición, a la que ha pedido que "frente al Barcelona y el Baskonia dé el nivel del otro día ante el Valencia Basket apoyando al equipo con civismo".

Igualmente se ha referido al apoyo institucional de las administraciones local y regional: "Este club, con 35 años de vida, tiene que ser el equipo de todos los murcianos y que lo sientan como suyo. Queremos que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma estén con el UCAM CB y es muy importante que así sea pues hay que pensar en el bien común".