Roberto Torres anuncia que el Lorca FC entra en concurso de acreedores

El presidente del Lorca FC, Roberto Torres, comparecía ayer ante los medios para decir que «hemos logrado rebajar mucho la deuda que yo heredé y a día de hoy solo es de 700.000 euros. Pero como no he podido alcanzar un acuerdo con las empresas, no hemos tenido más remedio que entrar en concurso de acreedores. Ya tenemos preparada toda la documentación para el administrador concursal que llegará a finales de este mes y será él, quien negocie y gestione con las personas a las que debemos. También comprobará la viabilidad del club». «El Lorca FC no corre riesgo de desaparecer. Tenemos una gran ayuda con Genova School y en concreto de Morris Piagneillo. Si hubiéramos ascendido la pasada campaña, tenía inversores preparados y la deuda habría desaparecido. Solo pido desde aquí que el Ayuntamiento y las empresas de Lorca nos echen una mano porque el proyecto del Lorca FC es viable y de futuro».