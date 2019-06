Consulta las carreteras que se cortarán por el Campeonato de Ciclismo en Murcia

El Campeonato de España de ciclismo comenzará este viernes en Yecla y se prolongará hasta el domingo por toda la Región. El 30 de junio se celebrará en el municipio de Murcia la prueba en línea para ciclistas Élite UCI y Élite, que se iniciará a las 9:00 horas desde los Alcázares hasta la capital murciana, con un total de 194'9 km. Los 75 kilómetros finales, que afectan al término de Murcia, se efectuarán sobre un trazado de 18,9 kilómetros al que se darán cuatro giros y que comprende como punto clave la ascensión al Santuario de la Fuensanta.

La prueba transcurrirá por el siguiente itinerario: Llegada a Murcia desde la RM-F13 (Puerto del Garruchal) hacia San José de la Vega, C/ Escuelas, subida de los Forestales, Alto Cresta del Gallo, bajada hasta el Cruce Los Teatinos, C/ Subida al Valle (La Alberca), C/ Dr. Fleming (La Alberca), C/ José Paredes (La Alberca), RM-302 dirección El Palmar N-301 dirección Murcia, Avda. del Palmar, Plaza Ingeniero de la Cierva, Avda. Floridablanca, Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón, C/ Princesa, Plaza Voluntarios y Avda. Infante D. Juan Manuel antes de llegar al cruce con Puente del Hospital (Meta). A partir de aquí, se darán 4 vueltas al siguiente circuito: Avda. Infante D. Juan Manuel, Puente de la Fica, Ronda Sur, RM-F1 por el Barrio del Progreso hasta Algezares, C/ Pintor Antonio Roca (Algezares), C/ Pepe Serna (Algezares), RM-302, C/ Saavedra Fajardo (Algezares), C/ Subida a la Fuensanta (Algezares), C/ Pájaros (Algezares), C/ Nrta, Sra. de la Fuensanta (Algezares), Cruce Los Teatinos giro a la derecha dirección a El Valle, se llega a La Alberca por C/ Subida al Valle, C/ Dr. Fleming (La Alberca), C/ José Paredes (La Alberca), RM-302 dirección El Palmar , N-301 dirección Murcia, Avda. del Palmar, Plaza Ingeniero de la Cierva, Avda. Floridablanca, Plaza González Conde, C/ Sacerdotes Hermanos Cerón, C/ Princesa, Plaza Voluntarios y Avda. Infante D. Juan Manuel.

Por parte de Policía Local de Murcia, se establecerá un dispositivo para garantizar el normal desarrollo de la prueba y la movilidad del resto de usuarios.

En la siguiente imagen se aprecia el itinerario de la prueba deportiva, en el tramo que afecta a Murcia.