Acciari entrenará al Guadalajara de Tercera

El Guadalajara ha anunciado la contratación de José Luis Acciari como entrenador para la próxima temporada. El club alcarreño cuenta con dos inversores argentinos como son Sergio Constantino y Nestor Ruiz y de ahí ha venido la relación con el que ha sido segundo entrenador del Elche Club de Fútbol en las dos últimas temporadas. El argentino inicia una nueva etapa en los banquillos. Su primera aventura como entrenador fue en el Real Murcia Imperial en el Grupo XIII, equipo al que cogió tras colgar las botas en el club grana y que abandonó en mayo de 2017.



El conjunto castellano-manchego está atravesando una situación difícil a nivel económico. Alcanzó su mejor momento en la campaña 2012-2013 cuando llegó a militar en Segunda División, pero sufrió un descenso administrativo. Desde esa campaña ha ido cuesta abajo y ahora se encuentra en Tercera División. La temporada pasada disputó el play off de ascenso a Segunda B, pero cayó eliminado y no lo consiguió.





Ahora,. El exjugador del Elche y del Real Murcia reiniciará de esta forma su carrera como primer entrenador. Hasta ahora había dirigido los filiales del Murcia y del Elche y ha sido segundo técnico del conjunto ilicitano, además de entrenar al primer equipo del Real Murcia en la primera ronda del play off de la temporada 2015-2016 tras la destitución de José Manuel Aira Hace unos días, en una rueda de prensa en Elche , el argentino, que hasta el momento seguía residiendo en Murcia, explicaba que "quiero abrirme camino como entrenador y agradezco a Pacheta todo lo que me ha enseñado. No sé si algún día triunfaré en los banquillos, pero si lo consigo será gracias a él". "Hicimos un equipo fenomenal. Si en el futuro me va bien, gran parte de culpa la tiene él, porque trabajar a su lado ha sido un máster de aprendizaje", comentó el argentino, uno de los exjugadores más queridos por la afición murcianista e ilicitana., añadió Acciari.