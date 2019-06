Acciari dejará el Elche para abrirse camino como entrenador

El exjugador y entrenador del Real Murcia José Luis Acciari anunció ayer, tras el encuentro frente al Deportivo de la Coruña, que dejará el Elche Club de Fútbol a final de temporada para abrirse camino como primer entrenador a partir de la próxima campaña. El argentino, que sigue residiendo en Murcia, ha ejercido de segundo técnico de la primera plantilla en las dos últimas temporadas. La anterior comenzó como ayudante de Vicente Mir y luego de Josico, para terminar con Pacheta, al igual que en la actual.

Acciari, tras retirarse como entrenador, dirigió en varios partidos al Real Murcia en una fase de ascenso tras la destitución de José Manuel Aira y también estuvo al frente de su filial. Al club ilicitano llegó de la mano de Pepe Sepulcre para entrenar el Ilicitano y la temporada pasada fue ubicado en el puesto de segundo entrenador. Ahora quiere comenzar una nueva etapa y ya cuenta con alguna oferta de equipos de Segunda División B y de Tercera.

El argentino fue el encargado de dirigir al Elche en el choque frente al Deportivo debido a que Pacheta tenía que cumplir el primero de sus dos partidos de sanción con los que ha sido castigado por su expulsión en Tarragona. José Luis Acciari también ejercerá de primer entrenador en Málaga porque Pacheta sigue sancionado. , segundo entrenador del Elche y exjugador, entre otros, del equipo ilicitano y del Real Murcia, se despidió del club tras el partido ante el Deportivo de la Coruña, ya que pretende iniciar su carrera en solitario como primer técnico.

"Quiero abrirme camino como entrenador y agradezco a Pacheta todo lo que me ha enseñado. No sé si algún día triunfaré en los banquillos, pero si lo consigo será gracias a él", comenta Acciari quien destaca que ""Hicimos un equipo fenomenal. Si en el futuro me va bien, gran parte de culpa la tiene él, porque trabajar a su lado ha sido un máster de aprendizaje", comentó el argentino, uno de los exjugadores más queridos por la afición ilicitana.

"Creo que es el momento de buscar otro camino", añadió Acciari, quien admitió que contaba con algunas ofertas, si bien no desveló su posible destino, ya que quiere "disfrutar" de la última semana de trabajo con sus compañeros en el Elche.