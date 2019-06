Gustavo Munúa: "Estoy muy orgulloso de los jugadores que dirijo"

Con una media sonrisa por el trabajo bien hecho, pero con el semblante serio, característico de Gustavo Munúa. Así comparecía el entrenador del Fútbol Club Cartagena tras la remontada frente al Real Madrid Castilla. El uruguayo se sentía «muy orgulloso de los jugadores que me toca dirigir».

Ayer, como no podía ser de otro modo, todo eran elogios para un conjunto que «se sacrificó y me parece que fuimos justos vencedores. Los jugadores lo han dejado todo en el campo», expresaba el de Montevideo.

«El equipo salió con determinación, sabiendo en todo momento lo que hacía, no dando un balón por perdido y jugando con las líneas muy juntas. Teníamos energía y mucha jerarquía. Los goles han venido pronto pero han sido merecidos. En todo momento hemos cerrado cualquier opción de marcar de un gran equipo como es el Castilla. No era un partido fácil. Alguna vez me preguntaron si este grupo estaba unido, pues hoy las palabras sobran», proseguía.

En una tarde que el entrenador albinegro calificó de «mágica», el cuadro albinegro se clasificaba para la siguiente ronda de play off de ascenso. Y cuidado, porque Munúa afirmaba que «vamos a dar mucha guerra si seguimos jugando así».

El Cartagena todavía no ha hecho nada. Las celebraciones de ayer dan paso a estar pensando ya en el próximo rival y el preparador lo tiene claro. «Ha sido muy emocionante. Estamos disfrutando mucho, pero sabemos que todavía nos queda camino por recorrer», afirmaba.

En cuanto al posible rival, que se conocerá hoy, el técnico aseguraba que «no elegimos a los rivales. Son todos difíciles y van a tener mucho nivel. Vamos a jugar los partidos como hemos hecho hoy, con estas ganas, con intensidad, pasión, amor...».



Cordero: «Fue increíble»

También, la afición albinegra debe tener un apartado especial. Miguel Ángel Cordero, futbolista del Cartagena, calificaba, para LA OPINIÓN, de «increíble» el ambiente que se formó en el Cartagonova. «Con el primer gol, el estadio se cayó y eso nos dio un subidón. Sabíamos que teníamos que ir a tope desde el principio, meter uno o dos goles rápido, y ha sido como hemos soñado. Gracias a la afición y a los cojones que le hemos echado, estamos en la siguiente ronda», explicaba el andaluz.

Y proseguía afirmando que «se nota una barbaridad el apoyo de la gente. Si nosotros le contagiamos lo mismo que en este partido, estoy seguro que vamos a ascender».

El autor del segundo y definitivo tanto no encontraba palabras para describir lo que ha sentido con el gol, pero tiene bastante claro que «hemos hecho un partido, tácticamente, impresionante. Así no nos gana nadie».