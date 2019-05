Alonso Gómez López se despide de la política

Alonso Gómez López, director general de Deportes, ha anunciado su adiós a la política. Tras cuatro años al frente de esta parcela en la Comunidad Autónoma, el cartagenero ha afirmado en rueda de prensa que "no estoy cansado, para nada, pero se lo prometí a mi familia y tengo que cumplirlo después de cuatro años que han sido frenéticos".

En su adiós, donde no ha podido contener la emoción, ha afirmado que durante este tiempo "he intentado suplir con mi presencia la carencia presupuestaria" y ha pedido a los futuros gobiernos que incrementen la cuantía económica "porque estamos en el último lugar" de España. En cualquier caso, ha recordado que en los últimos cuatro años "se han recuperado las becas a deportistas e incrementado las partidas a las federaciones deportivas", al margen de anunciar que "se va a colaborar con todos los clubes que apoyen el deporte femenino", recalcando también que "si no fuera por la aportación de padres y directivos, muchos proyectos no se podrían haber hecho". Tambié ha afirmado que "es fundamental apostar por el deporte de base. En el Deporte Escolar estamos bien estructurados".

Gómez López, quien también fue concejal de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, ha agradecido especialmente a los funcionarios de la dirección general su labor, porque "son magníficos trabajadores y personas", y ha pedido perdón "si he hecho algo malo a alguien, porque ha sido de forma involuntaria".

La decisión de retirarse del mundo de la política "la tomé hace seis o siete meses", y no ha ocultado que durante la legislatura "en algún momento se me pasó por la cabeza" dejar el cargo porque ha vivido "momentos y situaciones que me han parecido injustas, y no ha sido por problemas con los clubes o los deportistas".

El cartagenero ha dejado claro que "hasta el final de la legislatura, en la que he hecho más de 150.000 kilómetros, el 75% en mi vehículo, seguiré con la misma ilusión". También ha agradecido la colaboración de las universidades de la Región -UMU, UPCT y UCAM-, a los ayuntamientos y de los "deportistas, a los que he tratado de devolver la misma ilusión que ellos me han aportado".

Alonso Gómez López, quien llegó al cargo de director general de Deportes hace cuatro años, fue colegiado de Primera División. Después estuvo cuatro legislaturas dirigiendo la misma parcela en el ayuntamiento de Cartagena, para en 2015, tras la victoria del Partido Popular en las elecciones autonómicas, dar el salto a la política regional. Como técnico en importación-exportación, desarrolló su trabajo en la oficina de compras y servicios jurídicos de los astilleros de la Empresa Nacional Bazán.