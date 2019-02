Una brecha que nadie ha sabido suturar

El próximo tramo de competición marcará las aspiraciones reales de una plantilla que ahora mismo es una auténtica incógnita.

Los nuevos gestores del Murcia defendían a capa y espada durante el mercado de invierno la famosa frase de que «lo económico está por encima de lo deportivo», mientras en que cada intervención de Manolo Herrero, el técnico grana, se cerraba con un «yo confío en el que club va a conseguir refuerzos que nos ayuden para seguir mirando a la parte alta». Si resulta que han salido ocho jugadores y que solo han llegado tres, es hasta cierto punto lógico que Manolo Herrero no quiera ahora mismo engañar a ningún aficionado después de la remodelación tan drástica de una plantilla en la que ha imperado el criterio empresarial por encima de la principal necesidad deportiva del equipo. El Murcia lleva un solitario gol en los últimos 450 minutos, cinco jornadas para ser exactos, pero ninguno de los tres fichajes ha llegado de manera concreta para solucionar este problema.

Las tres caras nuevas con las que cuenta Herrero y que por distintos motivos fueron titulares el pasado domingo en la derrota ante el Recreativo de Huelva, no son tampoco precisamente lo más urgente que demandaba la plantilla, que era un delantero y un defensa de manera casi innegociable. El Murcia ha incorporado al lateral Parras y al centrocampista Miguel Díaz, aunque es el peruano Jeisson lo más parecido a un delantero que ha conseguido la dirección deportiva grana, aunque no se trate de un '9' puro. Fue titular en Huelva y lógicamente le falta todavía un punto más de velocidad para conseguir más protagonismo.

Y es que hablando de este problema la afición grana no puede dejar de acordarse de la decisión de marcharse de un Dani Aquino que gracias a sus goles había conseguido mantener la credibilidad en que a final de curso, los granas estarían luchando por meterse entre los cuatro primeros clasificados. El problema es que hasta el propio Herrero ha dejado clara su postura indicando que «ahora somos más débiles» en un mensaje pesimista que tampoco ha resultado agradable para los seguidores murcianistas. Desde que Aquino puso rumbo a la liga chipriota solo el defensa Charlie Dean, a la salida de un córner, ha sido capaz de marcar un tanto a favor del Real Murcia. Fue en la jornada en la victoria por la mínima ante el Sanluqueño gracias al gol del británico en el minuto 75 de partido.

Manolo Herrero tiene en el banquillo a los delanteros Víctor Curto, Chumbi entre algodones y el exlorquinista Manel, quien parece ser el que más convence en estos momentos al máximo responsable de la plantilla murcianista. Lo que en verano parecía una delantera de lujo para la categoría con Curto, Aquino y Chumbi ha terminado por ser algo muy distinto, con Aquino fuera porque ha preferido marcharse al extranjero, Curto en un segundo plano porque no es la primera opción no mucho menos del entrenador y Chumbi 'rezando' para que las últimas molestias en la rodilla no se traduzca en malas noticias.

Tras el adiós de Aquino, quien llevaba ocho tantos en su casillero, el siguiente goleador es Manel, ya que el catalán acumula seis semanas consecutivas sin caerse del once titular que diseña Manolo Herrero cada fin de semana. Sin embargo, el delantero catalán no marca desde hace siete semanas, cuando anotó uno de los tantos en la victoria ante el filial del Málaga, unos números que resultan insuficientes para lo que en teoría necesita el equipo. Se podría decir que la brecha abierta tras la marcha de Dani Aquino no ha sido bien suturada por unos dirigentes que no se esconden para darle total prioridad a la contabilidad antes que a la faceta deportiva, algo que entre los propios aficionados tiene a sus partidarios y sus oponentes, ya que el Murcia no es un equipo acostumbrado a luchar sin objetivos en ninguna categoría.