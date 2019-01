Javi Juárez, entrenador del UCAM Murcia: "Dimitir sería un acto de cobardía"

Javi Juárez, entrenador del UCAM Murcia, ha comentado a la conclusión del partido que no piensa dimitir tras sufrir su equipo ante el MoraBanc Andorra la séptima derrota consecutiva: "No me he rendido jamás ni lo voy a hacer. Sería indigno por mi parte hacer eso. Que el presidente del club y Alejandro Gómez hayan mostrado mi apoyo y que yo pensase en dimitir, sería un acto de cobardía".

El público ha protestado al final del choque y pedido la destitución del entrenador. Pese a que en los últimos días el presidente, José Luis Mendoza, ha mostrado su apoyo total al entrenador, no se descarta que en las próximas horas se produzca un cambio en el banquillo.