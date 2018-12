Munitis: "Nuestra obligación es triunfar fuera de La Condomina"

Munitis pasó ayer por sala de prensa para analizar la previa de la jornada. El cántabro señaló que «esta semana estamos contentos porque recuperamos efectivos». «Podremos contar con los que estuvieron sancionados. Luis Fernández se ha incorporado de una forma parcial a los entrenos y Galas parece recuperado al 100%. Julen ha entrenado mejor esta semana, más adaptado y con más seguridad».

El técnico destacó la victoria ante el Ejido porque supuso, aparte de los tres puntos sumados, reconducir la marcha tras caer en Ibiza: «Es importante ganar pronto tras una derrota. El equipo está preparado, no obstante, para superar una racha negativa, que siempre aparece. Estamos jugando bien y entrenando a un nivel alto, creemos en lo que hacemos, nos sentimos identificados con la idea. Estamos unidos y preparados para soportar más de un partido sin ganar».

Este fin de semana el UCAM Murcia visitará el Iberoamericano: «El San Fernando nos está enseñando que es un equipo capaz de hacer cosas muy buenas. Es competitivo, tiene experiencia y jugadores que se asocian en la parte de arriba, que tiene calidad pero es capaz de jugar directo. Tiene un campo complicado, estrecho, que nos va a condicionar. Tendremos que adaptarnos. En las imágenes parece que el campo no estará en malas condiciones pero las dimensiones condicionarán el partido».

«Lo primero para nosotros es ganar fuera de casa. También queremos superarnos y sobreponernos a un reto como es el de jugar en un campo difícil y en cualquier circunstancia. A nivel de clasificación, sería importante además sacarle tres puntos más. Nosotros no renunciamos a nada, pero no nos planteamos objetivos a largo plazo. Solo semana a semana, mejorar lo malo y reforzar lo bueno. Tenemos potencial para ser aún mejores», añadió. Por último, afirmó que «con Isi Ros me siento identificado a todos los niveles, tanto deportivo como personal». «No tengo problemas con él, solo trato de ayudarle como a cualquier otro jugador. Todo lo que le pueda aportar desde mi experiencia, mejor. Está teniendo una evolución muy grande, cada vez es más constante, tanto durante el partido como de un partido a otro. Todos nos podemos equivocar, yo el primero, por lo que entiendo cuando un jugador se equivoca», dijo un técnico que sabe lo que es jugar al máximo nivel con la camiseta del Real Madrid y que no quiere que su UCAM caiga en un conformismo que no le interesa teniendo en cuenta lo bien que ha empezado la temporada en el Grupo IV de Segunda B a pesar de las lesiones.