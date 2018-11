El Palmar y el Efesé siguen en lo más alto tras una jornada de pocos goles

La Preferente Phillips sigue estando dominada por los dos mismos equipos. El Palmar no flaqueó y sumó su cuarta victoria consecutiva, esta vez tras superar con suspense al penúltimo clasificado, el Montecasillas, en su feudo (2-1). Joaquín y Javi Martínez allanaron el triunfo en el ecuador del choque, pero Cantero redujo distancias de penalti y puso emoción a los instantes finales.

El Cartagena-UCAM, por su parte, también trabajó más de lo esperado para imponerse al colista, el Independiente de Ceutí, a domicilio (0-1). Un autogol de Luis Solano en el minuto 82 otorgó los tres puntos a los de Juan Moreno, que continúan a la estela del líder.

El Racing Murcia, sin embargo, no fue capaz de pasar del empate sin goles (0-0) en La Flota ante un aguerrido Villa de Fortuna. Los de Gustavo Cantabella no cuajaron su mejor partido y conectan su segundo empate seguido. Por otro lado, el Abarán sigue escalando puestos y se acerca a la zona de ascenso directo tras superar al Mar Menor (3-1) con un providencial doblete de Nico Carrasco.

El Plus Ultra no pasó del empate (1-1) después de que el Balsicas le igualase el encuentro en el añadido. José Antonio firmó un tanto 'in extremis' que neutralizó el tanto de Juan Antonio. El Beniel dio un paso atrás en sus aspiraciones tras caer en casa (0-1) ante el Cabezo de Torres con un gol de Ángel, mientras que el Alhama se impuso por la mínima a domicilio al Juvenia (0-1) con un tanto de Cánovas que le impulsa a la pelea por entrar en el play off.

El Esparragal volvió a la senda del triunfo tras batir con comodidad al Archena (2-0) con un doblete de Fran Cánovas y se vuelve a aproximar a los puestos de privilegio, mientras que el Bala Azul respira y consiguió derrotar en casa ante el Bullense (1-0) con un tanto en propia puerta de Francisco Manuel.