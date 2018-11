Dani Aquino no entra en la convocatoria por molestias físicas

Las malas noticias se adelantaron ayer para el Real Murcia después de conocerse que Dani Aquino no llegaba a tiempo para medirse hoy (12.00 horas) al UCAM Murcia en La Condomina. Unas molestias que arrastra el jugador murciano desde mediados de la semana han sido las culpables de que el conjunto grana no pueda contar con uno de los futbolistas más importantes en el apartado ofensivo. Aquino, que la semana pasada disputó el derbi ante el FC Cartagena como máxima referencia ofensiva y provocó el penalti que el mismo transformó, no podrá jugar con la camiseta murcianista en la 'antigua casa' del Real Murcia. Y es que fue en el año 2007 cuando debutó con el primer equipo, ya en la Nueva Condomina. Las ausencias de Aquino y Víctor Curto, quien también se ha quedado fuera de la convocatoria otra vez por unas dolencias, hará que Manolo Herrero, entrenador grana, tan solo pueda contar para el duelo ante el UCAM con el delantero Manel como principal referentecia ofensiva. La apuesta del técnico andaluz para tratar de sumar los tres puntos ante el equipo universitario podría pasar por reforzar el centro del campo. Álex Corredera podría realizar la bores de enganche si Armando se mantiene en el once para acompañar a Sergi Maestre en la medular. No obstante, la presencia del canterano Juanma Bravo podría ser otra de las variantes con las que podría contar Manolo Herrero al no poder inscribir todavía al argentino Lucio Compagnucci. El delantero Santi Bernal, del Real Murcia Imperial, ha entrado en la convocatoria para el encuentro para reforzar una parcela ofensiva que se ha debilitado ante la baja de Dani Aquino. El central Hugo Álvarez, por su parte, parece haber superado sus problemas físicos y está citado para el choque.